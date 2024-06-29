今年前五月国税收入减少逾9万亿韩元，政府连续两年发布税收“早期警报”. June. 29, 2024 07:33. by 世宗=赵应亨记者 yesbro@donga.com. 今年前5个月，国税收入比1年前减少了9万亿韩元以上。由于今年国税收入进度率比最近5年平均值低5个百分点以上，政府决定发出税收不足的“早期警报”，自行重新估算税收。这等于政府正式承认了今年税收不足。 企划财政部28日发表的《5月国税收入现状》资料显示，今年1~5月的国税收入为151万亿韩元，比去年同期（160.2万亿韩元）减少了9万亿韩元以上。全体预想税收对比实际征收的税金比率—税收进度率为41.1%，比最近5年的平均值（47%）低5.9个百分点。以5月份为准，如果国税收入5年平均进度率与该年度进度率相差5个百分点以上，政府将发出早期警报，重新推算税收。 政府以税收不足为由发布早期警报是继去年之后的第二次。企划财政部在去年5月预测税收将大幅不足后，发布了早期警报，重新推算税收，并于9月进行发表。 企划财政部税制室计划与民官联合税收推算委员会一起重新推算今年的税收。如果税收不足，政府可以通过增加编制的预算闲置额等方法进行应对。企划财政部税收分析科科长尹秀贤（音）解释说：“首先，将自行掌握税收不足部分的规模，然后再决定今后的应对。” 截至5月，累计税收大幅减少，主要是因为法人税收入减少。由于从去年开始持续的企业业绩低迷，这一期间的法人税收入与去年同期相比减少了15.3万亿韩元。特别是法人税缴纳排名第一、第二位的三星电子和SK海力士去年因半导体不景气而亏损，今年申报了0韩元的法人税。 不仅是大企业，中小企业的法人税缴纳也处于低迷状态。尹科长说明道：“通常中小企业在4、5月份缴纳法人税，但随着经济复苏的推迟，很多企业无法按照申报情况缴纳税金”，“通过更正请求等方式返还已经缴纳的税金的企业很多，这一点也产生了影响。”

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