广播通信委员会议决3家公营广电机构的理事团选任计划. June. 29, 2024 07:33. by 申娜莉记者、尹多彬记者 journari@donga.com、empty@donga.com. 广播通信委员会28日议决了MBC大股东“广播文化振兴会”和KBS、EBS的理事选任计划。对于前一天共同民主党作为党论提议的广播通信委员长金洪一弹劾追诉案，执政党反驳称“这是为了推迟MBC广播文化振兴会理事的更迭”，广播通信委员会强行则通过理事团选任程序进行了应对。在下周议会举行全体会议处理弹劾案之前，执政党开始研究金洪一主动辞职的方案。围绕公营广电机构的支配结构，朝野政党出现了正面冲突。 广播通信委员会当天召开了由金洪一和副委员长李相宜参加的全体会议，表决通过了3家公营广电机构的理事团选任计划。MBC虽然提出申请要求李相宜回避，但广播通信委员会认为这一申请本身不妥而予以驳回。金洪一在会议上强调：“根据现行法律，进行公营广电机构理事推荐及选任程序是执法机关广播通信委员会理所当然的责任。”MBC大股东广播文化振兴会在8月12日、KBS在8月31日、EBS在9月14日分别结束理事任期，因此广播通信委员会表明了按照原计划进行理事团选拔程序的意向。 共同民主党籍的国会科学技术情报广播通信委员们当天对政府果川大厦广播通信委员会进行了抗议访问，并以滥用职权和玩忽职守的嫌疑向高级公职人员犯罪调查处告发了金洪一和李相宜。共同民主党计划于下月2日在国会全体会议上报告前一天以187名在野党议员名义提出的对金洪一的弹劾案，并于3日、4日左右进行表决处理。 据悉，为避免因弹劾案通过而导致金洪一停职的事态，执政党正在研究金洪一主动辞职的方案。执政党相关人士表示：“可能会考虑让金委员长辞职。庞大的在野党正在使广播通信委员会瘫痪无力。”

한국어