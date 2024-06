近七成受访者认为“特朗普获胜”……传出更替拜登论. June. 29, 2024 07:33. by 亚特兰大=常驻美国记者 文炳基 weappon@donga.com. “你是(美国)历史上最糟糕的总统(the worst president in the history)。” 美国总统拜登和前总统特朗普当地时间27日举行一对一对抗的首次大选电视辩论,变成了人身攻击和假情报的“抹黑诽谤战”。拜登数次口吃和口误,受到了“最糟糕的辩论”的苛刻评价,增加了高龄风险。特朗普则用毫无顾忌的谎言展开攻势,留下了争议的火种。有人指出,距离选举日还有131天的美国大选,今后很有可能代替政策竞争,展开消极攻防战。 拜登和特朗普当天在佐治亚州亚特兰大美国有线电视新闻网(CNN)演播室没有握手就直接进入讨论,就经济、堕胎权、移民等问题发生了正面冲突。特朗普说:“拜登推翻了我所实现的美国历史上最伟大的经济。毫无疑问,他是最糟糕的总统。”相反,拜登则回敬称:“特朗普的话都是谎言。他才是最糟糕的总统。” 前任和现任总统的冲突围绕移民和司法风险而激化。拜登表示:“特朗普在任期间称美军阵亡者为‘冤大头’和‘失败者’。你才是冤大头和失败者。”他还把因性丑闻封口事件被判有罪的特朗普称为“重罪犯”,攻击称“你在妻子怀孕时与成人演员一起睡觉。”特朗普则表示:“拜登是从中国收钱的‘满洲候选人’。我没有做错任何事,拜登一卸任就会成为重罪犯。” 在现场直播的辩论中,拜登把俄罗斯总统普京称为特朗普等,多次出现口误。他驳斥了特朗普“非法移民实施性暴力”的主张,试图强调保护堕胎权,但说错话称“很多年轻女性都遭到配偶和兄弟姐妹的性暴力”。 民主党原本期待通过早期电视讨论让停滞不前的拜登支持率回升,对辩论掩饰不住困惑。讨论结束后,民主党内甚至提出了更换候选人论。对此,副总统哈里斯对美国有线电视新闻网表示:“拜登总统虽然起步缓慢,但收尾非常有力。不是看讨论成果,而是要看过去3年半的业绩。”相反,共和党参议员马科·卢比奥则表示,“今天的辩论甚至会给美国的敌人壮胆。应该公开拜登总统的健康状况”,加大了对高龄风险的攻势。

