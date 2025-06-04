韩国开发出能在障碍地形快速奔跑的四足机器人

韩国一研究团队开发出了在有楼梯、墙壁、障碍物的复杂地形上也能快速奔跑的四足步行机器人技术。预计今后将用于灾难现场或山岳搜索等难以投入人力的环境。韩国科学技术院（KAIST）3日表示，机械工学系教授皇甫济民（音）团队开发出了在墙壁、楼梯、垫脚石桥等不连续的地形上时速可达14.4公里的四足步行机器人导航系统。适用该系统的机器人“莱博”（音）跨越1.3米宽的间隔，快速奔跑在垫脚石桥或30度倾斜的墙壁上，顺利通过了艰难的课题。该技术刊登在国际学术杂志《科学机器人》5月刊上。研究团队为了实现机器人的稳定移动，主要开发了两种技术，包括计划机器人落脚位置的“规划者”和准确跟随落脚位置的“跟踪者”。“规划者”利用以神经网络为基础的人工智能技术，可以快速探索实质上可能的踏步位置，并通过模拟验证最佳路径。后脚踩在前脚踩过的地方的猫步方式上，大幅降低了计算的复杂度。“跟踪器”通过生成型人工智能技术，使后脚能够准确地落在规划的位置上。研究团队通过大幅奖励正确答案的“强化学习”，提高了机器人的准确度。研究团队通过实验证明，导航系统的学习结构可以在多种障碍物和不连续地形上快速行走，对第一次看到的地形也可以通用适用。皇甫教授表示：“机器人将为执行灾难现场探索或山岳搜索等实际任务作出贡献。”崔智瑗记者 jwchoi@donga.com