K网络漫画作家在纽约上演“漫画般的故事”. June. 29, 2024 07:32. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “父母不让做的职业都有理由吗…….” 2006年漫画家金奎森非常暗淡。被刊登他漫画的杂志辞退，漫画家之路似乎结束了。连就读的大学也中途退学，感到献出20多岁青春的岁月十分空虚。年仅29岁的他一心想考房地产经纪人。 就在那时。喜欢漫画的NAVER入职三年的员工打电话邀请他在网上画漫画。金作家回忆说：“想要放弃漫画的时候，网络漫画这条路打开了”，“那时开始连载日后成为成名作的《高考名校私立密林高中》。” 18年后的本月27日（当地时间），金作家站到了美国纽约时代广场的中心。韩国网络漫画第一代代表人物《心灵的声音》的赵奭作家和《Noblesse/贵族》的孙齐晧作家也一同出席。当天，NAVER网络漫画为纪念纳斯达克上市，在当地举行了粉丝签名会。 当天，当时给金作家打电话的3年职员、现NAVER网络漫画代表金俊九（音）参加了纳斯达克上市敲钟活动。NAVER网络漫画北美法人“网络漫画娱乐”在上市第一天的当天以23美元收盘，比公开招募价高出9.5%。据此推算，市价总额约达29亿美元（约4.024万亿韩元）。 据说，当天在纳斯达克大厦接受记者采访的作家们，因海外粉丝们的热烈反应，都有点发懵。赵作家说：“现在好像是在拍摄假装网络漫画成功时的情景喜剧。”孙作家也附和道：“刚开始规模真的很小，但不知从何时起就成了全球服务，感到有点晕头转向。” 作家们回想起“正统漫画家”们轻视“那是漫画吗”的网络漫画初期，并多次强调（网络漫画）20年后在世界舞台上受到关注，令人难以置信。金作家说：“以前作家们因为收入而离开了漫画界”，“现在医生也不干了，说要制作网络漫画，真切地感受到了地位的变化。” 韩国人气作家的网络漫画随着知识产权（IP）扩展到电视剧、电影、游戏等，收益呈暴涨趋势。金作家的《很便宜，千里马超市》、《非法正义》、赵作家的《心灵的声音》等也被制作成电视剧。作家们认为，韩国网络漫画在世界市场上获得好评的理由是“激烈的竞争”。赵作家评价道：“这得益于在韩国已经展开了巨大的竞争，优质作品生存下来时，在海外受到诸多关注。”

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