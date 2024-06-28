加强对借贷平台的监管，政府推进“收回非法高利贷本金”方案. June. 28, 2024 07:58. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 据悉，政府正在讨论今后金融监督院亲自监督被指为非法高利贷“连接纽带”的网络贷款中介平台的方案。政界和政府正在推进修改法律，如果发现非法高利贷，不仅要收回利息，还要收回本金的方案。另外，还决定讨论提高注册门槛的方案，不让随便开私贷公司。 金融当局相关人士27日表示：“正在讨论将贷款中介平台的监督主体从现行的各地方自治团体改为金融监督院的方案。”金融委员会和金融监督院在“贷款业制度改善特别工作组（TF）”中与韩国贷款金融协会、贷款业专家一起，讨论了根除非法高利贷的对策，其中决定尽快加强平台监督。 平台是展示正式注册的贷款企业广告的网站，约有30个在运营。全部在地方政府登记为“贷款经纪人”，接受地方政府的管理和监督。金融监督院不定期派遣人力间接支援监督。但是地方自治团体具备贷款业监督专业性的人力较少，因此实际上没能进行紧密的监视，通过平台连接到非法高利贷的损失不断。对此，金融监督院拿出了亲自监督的“王牌”。 金融监督院还决定，从今年下半年（7~12月）开始，从大型平台企业集中的京畿道开始实施联合检查。去年5月也曾通过联合检查揭发了非法高利贷业主的广告或个人信息泄露事例，但是因为问题仍然存在，时隔1年多将再次展开检查。 同时，政府正在准备修改法律，使非法高利贷合同本身无效。目前，即使因非法高利贷受到处罚，也会保障本金和法定利息（年均20%）。非法高利贷合同无效化是朝野一致同意的事项。 《东亚日报》英雄内容组本月24日至28日通过《Trap：陷入金钱陷阱》系列揭发了隐藏在平台上的非法高利贷组织的实际情况。

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