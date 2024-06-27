面对朝鲜的连锁挑衅……韩国军队在西部海上进行火力示威，发射了K9等290发子弹. June. 27, 2024 08:16. by 尹相虎 军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 26日，仁川市瓮津郡大延坪岛。部署在与朝鲜只有咫尺之遥的西北岛屿的韩国海军陆战队K-9自行火炮同时向大海喷火。这是文在寅政府执政初期的2017年8月以后，时隔7年在西北岛屿首次实施海上射击。当天完全解除了此前根据2018年签署的《9·19南北军事协议》禁止海上射击的“枷锁”。 此前，韩国政府在朝鲜实施“垃圾气球”恐怖袭击事件等挑衅超过限度后，于4日全面中止了《9·19共同文件》的效力，并在22天后的当天在西北岛屿实施了实弹射击演习。但朝鲜在24日、25日晚连续两天飘送垃圾气球，当天凌晨还发射导弹，露骨地提高了紧张程度。不过，朝鲜这次发射的导弹在飞行过程中在空中爆炸。 海军陆战队26日下午在白翎岛、延坪岛用K-9自行火炮、“天舞”多管火箭、“长钉”反坦克导弹等进行了海上实弹射击训练。海军陆战队称，在约1个小时内共发射了290多发炮弹。K-9自行火炮和“天舞”瞄准海上特定区域，“长钉”则瞄准海上漂浮模拟目标，分别实施了射击训练。 白翎岛和延坪岛距离朝鲜海岸最近的地方仅隔数公里。因此， 以前韩国每次在西北岛屿进行海上射击时，朝鲜都会表现出神经质的反应。 韩国军方认为，朝鲜当天凌晨发射但失败的导弹是超音速导弹。韩国军方消息人士表示：“朝鲜有可能是再次发射了月初在国务委员长金正恩参观下发射的极超音速固体燃料中程弹道导弹。”

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