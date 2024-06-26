收起停诊招数的医生们……挽救对话的火种，是政府的责任. June. 26, 2024 07:58. . 继首尔大学医学院教授们中止休诊，大韩医生协会撤回无限期休诊后，将五大医院作为培训医院的其他医学院的教授们也放弃了休诊的招数。因为他们认为，无限期停诊未能纠正歪曲的医科大学扩招政策，只会增加患者的损失。天主教医学院的教授们昨天召开全体会议，决定无限期推迟停诊。曾预告从明天起无限期休诊的延世大学医学院教授们，今天也将公布是否撤回休诊。 虽然主要大学医院医生们的取消休诊让患者松了一口气，但政府宣布医科大学扩招消息后持续4个多月的医疗危机却处于恶化趋势。在离开医院的9600名专攻医生（实习医生、住院医师）中，到目前为止回归的比率还不到8%。培训医院因赤字堆积而处于关门状态，剩下的医疗团队的疲劳度也在增加，研究也处于中断状态。如果照此下去，专门医生、公共保健医、军医的培养也会出现问题。如果离校的医学院学生不回归，从明年起3000名预科一年级学生和4500名新生同时上课的史无前例的事件将至少持续6年。培养医生的基础本身就会动摇，很有可能出现大量不合格医生。 医疗界取消休诊后退了一步，政府也应该采取积极的措施，收拾残局。当务之急是先把手握解决医疗大乱钥匙的专攻医生叫回医院。不仅是回归的专攻医生，只有撤回对未回归者的吊销执照等行政处分，内心希望回归的专攻医生才能对“背叛者”烙印毫无负担地回来。为了让选择辞职的专攻医生也能尽快回到医院，有必要放宽相关回归标准。只有专攻医生们回来，与他们一体行动的医大学生们回归的可能性才会增大。 也有必要明确表明立场，从明年入学考试开始，将按照程序调整医学院名额。医学院扩招是挽救必须医疗和地方医疗的手段，但随着成为不可妥协的政策目标，事态开始变得复杂起来。患者团体也表示：“政府只专注于2000人的数字。医疗界的批评和忧虑有妥当的部分。”政府现在决定成立医生供需推算专门委员会，希望医生们也积极参与，尽到专职人员的责任，以便出台合理的医科大学扩招及医生培养政策。

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