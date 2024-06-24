普京威胁称“要进一步开发三大核力量”. June. 24, 2024 07:24. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 俄罗斯总统普京（照片）在先后巡访朝鲜和越南后表示，将加快“三大核力量”的开发。截至今年1月，俄罗斯拥有的可使用核弹头数量为4380枚，比美国多出600多枚。作为世界最大核保有国，俄罗斯以“力量均衡”的名义强烈地表现出了核开发的意志。 普京当地时间21日在莫斯科克里姆林宫举行的军事学院优秀毕业生庆祝活动中表示：“为了维持全世界力量的均衡和保障战略威慑力，计划进一步开发三大核战斗力。”三大核战斗力是指能够在陆海空发射核弹头的洲际导弹、潜射弹道导弹、战略轰炸机。 瑞典智库斯德哥尔摩国际和平问题研究所16日发表的《2024年度世界核武装年鉴》显示，俄罗斯是世界第一大核武装国家，在全世界核弹头库存量1.2121万枚中拥有5580枚。可用的核弹头数量为4380枚。据统计，美国拥有的核弹头总量为5044枚，其中3708枚是可使用的弹头。 普京20日在结束亚洲巡访后举行的记者会上表示：“潜在的敌人们正在研究降低核使用门槛相关的新要素。正在考虑修改规定核武器使用条件的‘核教义’。”目前，俄罗斯核教义的内容是，在应对核武器攻击或威胁国家存亡的常规武器攻击时，可以使用核武器。但他明确表示：“没有必要包含先发制人核攻击的条款。” 普京为应对以美国为中心的西方安全同盟北大西洋公约组织（北约），正在加快创建“欧亚安全体系”的构想。他在21日会见军校毕业生时提到：“有意与包括欧盟和北约在内的所有各方协商欧亚平等、不可分割的安全问题。”他在本月14日主张：“现在是时候在欧亚地区逐渐减少外国驻军，开始讨论新的双边、多边集体安保系统了。”

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