从明年开始晚上也可以游览庆熙宫. June. 24, 2024 07:24. by 李采完记者 chaewani@donga.com. “晚上看庆熙宫是汉阳开放后的第一次。” 21日下午，在首尔钟路区庆熙宫前聚集了20多名市民。历史解说家朴光日（人名音译下同）在参加庆熙宫自向大众开放的2002年以来，首次在夜间开门的“庆熙宫夜行”的市民们面前这样说道。穿着朝鲜时代内侍府服装的朴某当天与市民们一起在庆熙宫各处转悠了约2个小时，讲述了有关宫廷的故事。 在首尔5大宫殿（景福宫、昌德宫、德寿宫、昌庆宫、庆熙宫）中唯一在夜间关门的庆熙宫计划从明年开始正式向普通市民开放。此前，与其他宫殿不同，庆熙宫没有照明设施，因此无法在夜间开放，但负责管理庆熙宫的首尔历史博物馆最近确保了相关预算。 从21日开始为期两天的“庆熙宫夜行”在从明年开始正式进行的夜间开放之前，从示范事业的角度出发开始试行。招募100名市民参加夜游的公告一经发布，当天招募工作就瞬间结束，反响非常热烈。 实际上，21日参加活动的市民们对第一次看到的庆熙宫夜景发出了感叹。特别是，庆熙宫从日落前开始，逐渐变暗，增添了淡淡的气氛，现场爆发出欢呼声。上班族郑元植（33岁）说：“平时景福宫或其他宫殿都有夜行，但唯独庆熙宫没有，所以感到很遗憾”，“听到消息后（招募工作）一启动就申请了，这样还能听到历史故事，夜间游览庆熙宫，意义深远。” 首尔历史博物馆计划在每年春季举行的“宫廷文化庆典”上，从明年开始夜间也开放庆熙宫。博物馆相关人士表示：“此前庆熙宫在夜间不开放，庆典的最后往往都以参观宗庙收尾”，“现在计划让庆熙宫夜游也成为代表节目。”与示范事业不同，正在讨论增加次数和参与人员的方案。

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