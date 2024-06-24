一个月内改变的尹锡悦“坚定方针”……对俄“红线外交”应精巧化. June. 24, 2024 07:23. . 国家安保室长张浩镇昨天就重新讨论对乌克兰的武器支援方针表示：“如果俄罗斯向朝鲜提供高度精密武器，我们还有什么红线？”这是在警告，如果俄罗斯向朝鲜提供与核武器和导弹相关的尖端武器，韩国政府也可以不受限制地向乌克兰提供杀伤性武器。对于今后的韩俄关系，他强调：“不是我们单方面管理，俄罗斯也应做出相应的努力。” 以上周俄罗斯总统普京访问朝鲜为契机，朝鲜与俄罗斯同盟关系实际上得以恢复，韩俄之间围绕“相互红线”展开了激烈的外交战。对于超出预想的朝俄关系密切，韩国政府发表了将重新讨论不向乌克兰支援杀伤性武器的方针的强烈应对。对此，普京再次警告韩国“这将是一个巨大错误”，矛盾的浪潮正在逐渐高涨。 事实上，自前年2月俄罗斯侵略乌克兰以来，韩国政府一直坚持不支援杀伤性武器的方针。当然，对于尹锡悦总统接受外媒采访时暗示可能支援武器一事，俄罗斯方面表示反对，围绕代替美军填补空弹药库的迂回支援问题，也引发了争议。但是，尹总统在上个月的记者会上确认“不向任何地方提供攻击用杀伤性武器的坚定方针”，普京本月初对此表示“非常感谢”，并发表了友好的言论。 就这样形成遵守“红线”共识的韩俄关系，不到一个月的时间里出现粗暴的警告和威胁，这不能不说是俄罗斯方面的责任。俄罗斯和朝鲜进行了1万个集装箱分量的“危险交易”，此次干脆展示了同盟水平的密切关系，甚至贼喊捉贼地威胁反对这一交易的韩国政府。也就是说，半个月前普京发出的怀柔信息最终暴露出其实是为了捅韩国一刀的欺骗手段。 不过，在此过程中，韩国政府是否也做出了安逸的判断？应该痛心地接受这样的指责，即是不是为了挽回这种情报失败，而在一个月内推翻了总统发表的“坚定方针”。虽然现在韩俄尖锐对立，但既然不希望关系破裂，“红线外交”将持续下去。今后，根据全球局势和乌克兰战况、朝核问题，不仅是韩国的战略，连“红线”本身也可能发生变化。我们的外交应该更加精巧一些。

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