金妍儿的银牌，博纳利的后空翻. June. 21, 2024 07:44. . “因为评审团认为技术动作的完成度不高。” “花滑女王”金妍儿在2014年索契冬奥会上获得花样滑冰女子单人滑银牌的原因可以这样总结。与当时获得金牌的东道主俄罗斯代表安迪琳娜•斯托尼科娃相比，金妍儿是否真的缺乏技术完成度并不重要。重要的是评委们做出了这样的评价。 技术完成度之所以引起争议，是因为在艺术表现方面金妍儿具有压倒性的优势。当时美国NBC电视台等海外媒体也评价说：“即使斯托尼科娃在技术上更出色，但仅凭这个事实就能战胜金妍儿的艺术性，这令人难以接受。” “因为评审团认为艺术性差。” 作为女子选手首次在正式比赛中实现四周跳的苏莉娅•博纳利（法国）在1993~1995世界锦标赛上连续3次获得银牌的原因可以这样概括。作为花样滑冰中罕见的黑人选手的博纳利说：“如果我的皮肤颜色不同，奖牌的颜色也会不一样。”因为博纳利原本是从事体操运动的，所以身体上的大块肌肉比其他选手多。 博纳利在自己的最后一届奥运会1998年长野冬奥会之前，脚腕受了伤。因此，别说是四周跳，就连三周跳也没能顺利完成。从节目构成上看，自由滑的最后一跳是“三周跳”，但博纳利选择了空中向后旋转360度的“后空翻（Back Flip）”，并成功完成了该动作。 后空翻是国际滑联（ISU）从1976年开始禁止的技术动作。即使成功了，也被扣了2分。短节目时排名第6位的博纳利最终以第10位结束了比赛。博纳利笑着说：“这次我想摆脱‘评委们会喜欢吗？’的疑虑”，“赛场上的所有人都起立鼓掌。当然，评委们除外。”随后她宣布退役。 哪个选手的表演更具艺术性，只能主观判断。这就是通常被称为“艺术分”的构成分（PCS）必然会引发争议的原因。衡量技术完成度的动作执行分（GOE）也会根据裁判的裁量而有所不同。 问题在于ISU过于保守。众所周知，女单评审标准是“典型的女性美”。特里•库维茨卡（美国）在1976年因斯布鲁克冬奥会男子单人滑上首次使用了后空翻，ISU表示“适合在表演舞台上表演”，并禁止了该动作。在多数欧洲出身的评委眼中，如果看起来不“优雅”，就会全部排斥。 ISU直到14日（当地时间）召开的今年大会时才表示“有必要将花样滑冰大众化、现代化”，将后空翻等空翻动作排除在禁止技术目录之外。这是ISU成立130年来，非欧洲出身的会长首次就任后发生的变化。希望今后花样滑冰能够更加开放，对于像博纳利这样的“非主流”来说，也能成为更加公平的项目。

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