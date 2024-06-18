瑞典智库：“朝鲜去年增加20枚核弹头，最少拥有50枚”. June. 18, 2024 07:55. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 据推测，朝鲜拥有至少达50枚核弹头。仅去年一年，朝鲜就新生产相当于现有总拥有量的20枚核弹头，正在急剧增强。 瑞典非营利智库斯德哥尔摩国际研究所当地时间17日公开的2024年年鉴中评价说：“以今年1月为准， 朝鲜拥有50枚核武器，据推测，拥有可以组装90枚核武器的核物质。” 该研究所推测， 朝鲜在2022年拥有25枚核武器，去年拥有30枚核武器。也就是说，朝鲜以前每年生产5枚左右核武器，仅去年一年就新生产20枚，是以前的4倍。 朝鲜国务委员长金正恩去年9月指示：“要几何级数地增加核武器生产。”考虑到这一发言，该研究所预测，朝鲜的核武器储备在今后几年内将继续增加。该研究所副研究员马特·科尔达分析称：“朝鲜把重点放在战术核武器开发上，越来越多的人担心在纷争初期使用这些核武器。”这意味着，在韩半岛发生冲突时，朝鲜可能会对韩国使用小型核武器。 中国的核弹头保有量也从去年的410枚大幅增加到了今年的500枚。该研究所预测：“中国在10年内可以拥有比美国和俄罗斯更多的洲际弹道导弹。” 该研究所特别指出，中国去年首次将至少24枚核弹头搭载在弹道导弹和潜水艇上，随时实战部署。分析认为，与美国、俄罗斯不同，中国原本没有将核弹头搭载在导弹上保管，但为了迅速发射核武器，改变了核政策，采取了“警告即发射（Launch on Warning）”。 随着拥有全世界90%核弹头的美国和俄罗斯拆除陈旧的核弹头，今年全世界核弹头数量比去年减少了391枚，为1.2121万枚。但是，实战部署的核弹头数量为3904枚，比去年增加60枚。据推测，美国和俄罗斯分别将1770枚和2822枚部署在弹道导弹和轰炸机基地。

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