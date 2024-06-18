亲尹派系大肆攻击韩东勋，“‘反代韩’是对党员的侮辱”……罗卿瑗壮大声势. June. 18, 2024 07:55. by 崔慧玲记者、权九龙记者 herstory@donga.com、9dragon@donga.com. 距离国民力量党全党大会候选人登记日只剩下一周时间之际，一直退缩的亲尹（亲尹锡悦）派系正式开始了对前紧急对策委员长韩东勋的攻击。“真尹”（真正的亲尹锡悦）议员李哲圭17日针对韩东勋公开批评说：“‘反代韩（反正党代表会是韩东勋）是个套子，也是对党员的侮辱。（韩东勋）只不过是检察机构的中层干部而已。”对此，亲韩（亲韩东勋）方面出现了称之为“低劣”的反驳。张东赫议员当天会见记者时表示：“全党大会不能成为把力量团结在一起的契机，反而向相反方向前进，这是不合适的。” 随着候选人登记日的临近，党代表候选人群也逐渐显现轮廓。在亲尹派部分人士表示“罗卿瑗议员可能成为韩前委员长对手”的情况下，罗卿瑗本人当天表示：“我们党恢复国民的信任和支持率、重新成为活着的在野党的契机，就是快速通道和曹国辞职斗争。我们必须变得更加强大、更加坚强、更加坚定。”前一天，她还参加了“罗卿瑗特别助理团”的活动。一直被认为是党代表候选人的安哲秀议员表示，“眼前的政治斗争、党权斗争、权力的私有化不是我的政治使命”，表示不参加全党大会竞选。 ● 亲尹核心人士：“选举失败后不参加党代表竞选是惯例” 李哲圭在当天的通话中表示：“连党员舆论调查都没做过，为什么说‘反代韩’呢?选举结果必须要等到揭晓。”李哲圭指着韩东勋说：“他是与尹锡悦总统最亲近、受惠最多的人。”他的意思是，尹锡悦总统把韩东勋从被评价为闲职的司法研修院副院长提拔为法务部长，韩东勋却与尹锡悦发生矛盾，这种样子是不可取的。 一名亲尹核心议员也表示：“对选举失败负责而辞职的代表不参加党代表选举是惯例。很多议员认为，‘应该更加成熟后再出来’‘需要深思熟虑的时间’。”亲尹派系还有这样的反应：共同民主党也有过“反议秋（反正国会议长会是秋美爱）”，但真正揭开盖子一看，结果并非如此。 对于亲尹派对韩东勋的攻击，也有人认为，“这是因为党员们的实际声音与舆论调查不同”。一名岭南圈亲尹再选议员表示：“地方上也有人提出韩东勋前委员长的议会选举责任论和存在不足之处。”执政党相关人士预测：“将继续深入调查《蔡上等兵特检法》和与龙山的关系等韩前委员长很难回答的问题，并进行攻击。”不过，亲尹派没有明确的党权候选人，因此出现了亲尹派最高委员参加竞选的说法。 ● 罗卿瑗出席“特别助理团”活动，安哲秀不参加竞选 党权候选人的活动也变得忙碌起来。罗卿瑗前一天参加了在汝矣岛国民力量党部附近举行的支持聚会。某聚会出席者说：“很多人说看不惯韩东勋的样子。”罗卿瑗当天表示：“文在寅政权曾把支持我们党的众多党员和国民谩骂为‘独裁者的后裔’，我则是更大声地高喊，‘我们保守是奇迹的后裔’”，发出了呼吁传统保守层的信息。党内还传出了罗卿瑗和亲尹派之间联合的说法。 正在考虑是否参加全党大会的少壮派初选议员金宰燮表示：“虽然是走向（参选）的氛围，但还没有完全决定。究竟在全党大会上如何履行政治职责，或者如果不是全党大会应该做些什么，我想花点时间思考这些问题。” 安哲秀当天宣布不参加全党大会。安哲秀在脸书上表示：“眼前的政治斗争、党权斗争、权力的私有化不是我安哲秀的政治使命。” 在国民力量党下届党代表支持率调查中，韩东勋和前议员刘承旻正在展开拉锯战。14日至15日，《新闻1》委托韩国盖洛普进行的舆论调查结果显示，29%的受访者选择刘承旻，27%的人选择韩东勋。安哲秀（10%）、罗 卿瑗（9%）等紧随其后。59%的国民力量党支持层回答者选择韩东勋担任下届国民力量党代表。

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