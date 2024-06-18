首尔大学医院展开“半边诊疗”……“把重症患者当作人质”. June. 18, 2024 07:54. by 朴成敏记者、吕根浩记者 min@donga.com,yeoroot@donga.com. 首尔大学医学院下属的首尔大学医院、盆唐首尔大学医院、波拉美医院、首尔大学医院江南中心的教授们按照17日的预告，进入了无限期停诊状态。据悉，虽然各医院的第一天停诊参与率都不一样，但略低于当初预告的55%，处于10~50%水准。 17日，在首尔钟路区首尔大学医院，部分高龄患者未能确认短信传达的诊疗变更信息，来到医院后转身离去。2年前接受肩部回转筋手术的金明善（60岁）说：“我等了6个月的诊疗，原定于17日的诊疗被推迟到下月5日。有需要摘除的组织，以防万一才来的，但没能接受诊疗。” 听到停诊消息后，不安的患者们比预约时间更早地来到了医院。在忠北槐山郡，当天来到京畿城南市盆唐首尔大医院的肾病患者安某（64岁）说：“虽然是下午1点半的诊疗，但上午8点就早早到达医院等待治疗。我认为以重症患者为人质的集体停诊是无耻的行为。” 部分教授表明参与停诊的意向后，又重新开设了诊疗室。首尔大学医院的一位内科教授表示：“有很多患者从地方赶来，但突然变更预约并不容易。” 据医疗界透露，首尔大学医院一半左右的教授因诊疗减少等原因参与了停诊行动。相反，盆唐首尔大学医院相关人士表示：“诊疗并没有像担心的那样减少。”首尔市相关人士表示：“委托首尔大学医院运营的波拉美医院的停诊率不到10%，因此没有采取特别措施。” 当天，首尔大学医学院、首尔大学医院的教授们举行停诊宣布仪式，提出了取消以见习医生（实习医生、住院医师）为对象的行政命令和重新调整明年医大定员数等要求事项。据悉，教授们已经调整了预约到22日的诊疗日程。 尹锡悦总统在当天的每周例行会晤中嘱咐国务总理韩德洙：“请尽全力采取紧急对策，以应对医疗界的非法诊疗拒绝行为。”保健福祉部相关人士表示：“目前没有出现太大的混乱”，“据我所知，身份为公务员的国立大学教授在法律上不能进行集体行动，因此大学方面正在讨论是否采取惩戒等措施。” 政府正在密切关注集体停诊会扩散到什么程度。18日宣布集体停诊的大韩医师协会（医协）将从当天下午2时开始在首尔汝矣岛举行约有2万人（申报人员）参加的全国医生总动员大会。政府17日向公平交易委员会举报说，医协正在强迫个别医生进行法律上禁止的串通行为。

한국어