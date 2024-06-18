韩裔设计师凭借K音乐剧《了不起的盖茨比》获得托尼奖最佳服装奖. June. 18, 2024 07:54. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 在被称为美国戏剧•音乐剧界的奥斯卡奖、拥有最高权威的托尼奖颁奖典礼上，两名韩裔设计师分别获奖。 16日（当地时间），在美国纽约林肯中心举行的第77届托尼奖颁奖典礼上，音乐剧《了不起的盖茨比》的韩裔舞台服装设计师琳达•赵获得了服装设计部门的奖项。琳达•赵在颁奖典礼结束后接受当地媒体《百老汇世界》的采访时表示，“《了不起的盖茨比》真的有很多特别的东西。制作人是韩国人（制作公司OD Company代表申春秀），女主人公是亚洲人”，“为了这部音乐剧的服装，真的有很多人一起工作过。感谢他们所有人。” 另一位韩裔设计师荷娜•秀妍•金（39岁•本名金荷娜）和同事一起凭借音乐剧《局外人》共同获得了照明设计部门的奖项。金某在颁奖典礼结束后接受《东亚日报》的电话采访时表示，“进入无人知晓的陌生土地的戏剧界后，受财政问题等困扰，不止一次想放弃”，“每当听到在韩国大企业就职并获得稳定工资的朋友们的消息时，我都会为不安的生活而苦恼，但现在能给其他韩裔朋友带来希望，感到非常高兴。” 出生于首尔的琳达•赵在出生9个月的时候跟随父母移民到了加拿大。她的梦想是成为一名医生，但后来在加拿大麦吉尔大学心理学系毕业后，在美国耶鲁大学戏剧研究生院获得了硕士学位。此前她曾凭借百老汇处女作音乐剧《绅士指南》获得2014年托尼奖服装设计部门奖项，此次时隔10年再次获得该奖项。在《了不起的盖茨比》中，包括饰演女主人公黛西的演员伊万•诺布勒扎达的10套华丽礼服在内，她共设计了350多套服装。 特别是《了不起的盖茨比》是国内演出制作公司OD Company代表申春秀作为独家制片人参与的作品，因此意义重大。由韩国人担任独家制片人的音乐剧获得托尼奖尚属首次。申代表在与《东亚日报》的通话中表示：“琳达•赵添加了自己的解释，干练、帅气地再现了20世纪20年代的服装”，“韩国人开始从百老汇的边缘走向中心，意义重大。” 荷娜•秀妍•金出生于父亲韩国影像资料院院长金洪俊在美国留学的时候。3岁时她来到韩国度过学生时代，毕业于首尔大学视觉设计系。因为想学习电影美术，所以去美国留学，在加州大学洛杉矶校区（UCLA）获得了舞台设计硕士学位。她在美国演出界担任了约10年的舞台设计师，之后以《局外人》出道百老汇。

한국어