提前让总统成为跛脚鸭的“执政在野党”. June. 14, 2024 08:03. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. “我来到地下室，看到了脚底下又一个黑坑。” 国民力量党二选国会议员这样描述最近党内软弱无力的情况。本月初与共同民主党正式进行国会机构组建谈判后，国民力量党领导层表示：“如果共同民主党独占18个国会常任委员会委员长，一定会遭到逆风。”他像咒语一样背诵着“巨大在野党独断专行审判论”。 在第22届议会选举中，执政党和共同民主党分别获得108和171个议席，相差63席，但全国得票率差距仅为5.4个百分点。如果反问“有没有可以阻止的对策”，则说是“没有办法”。共同民主党10日晚单独召开国会全体会议，单独选出法制司法委员会、运营委员会、科学技术信息广播通信委员会等11个常任委员会委员长。国会全体会议场看起来像是“共同民主党议员全体会议”。 执政党仍然印第安祈雨祭式地背诵着“在野党审判论”的空话。国民力量党院内代表秋庆镐表示：“好像上了议会独裁、独断专行的瘾。共同民主党精神失常了。”但是，目前还没有出现民心向巨大在野党刮起逆风的迹象。4年前，共同民主党在第21届国会上独占18个常任委员会时，国民力量党是在野党。这与执政党束手无策地全盘交出是不同的情况。执政党内担心，逆风可能会吹向一味“抵制”、不负责任的执政党。 执政党软弱无力的象征，是开院已有半个月，还没有进入全体会议会场，执政党初选议员还没有参加过常任委员会活动。5日，共同民主党等在野党单独选出国会议长禹元植时，执政党议员在全体会议场前的圆形大厅举行了抗议集会。当天首次进入全体会议场的共同民主党初选议员们合影留念。圆形大厅一词虽然来自“rotunda”（圆形大厅），但政界有人开玩笑说，它包含着“柔和（tender）处理法案（law）”的意思。这并不是说执政党在全体会议场外只放任在野党随心所欲地处理法案。没有立法权的执政党特别委员会，也就无事可做。一名执政党初选议员说：“我们好像成了执政的‘在野党’。” 共同民主党早已跳过执政党，直接面对总统室。尽管如此，执政党还是想依靠尹锡悦总统的再议要求权（否决权）。执政党似乎没有协商由共同民主党主导的法案中“毒素条款”的意志和能力。 虽然执政党像相信“靠山”一样相信否决权，但尹总统的支持率却岌岌可危。韩国盖洛普最近公布的尹总统履行职务的肯定评价是就任后最低的21%。否定评价为70%，是就任以来的最高值。在这种情况下，如果执政党反复要求行使否决权、尹总统行使否决权，民心会站在谁一边呢? 在总统单任制国家，任期末成为跛脚鸭是不可避免的。但现在是执政第三年、正是干事儿的时候。如果总统的支持率长此以往，总统的命令将不再管用，公职社会也不会行动。一名政治学家警告说：“剩下的总统任期有可能成为失去的3年。”甚至到了认为执政党的无力症会阻碍我们生活的地步。

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