Coupang因算法和回帖造假而被罚款1400亿韩元. June. 14, 2024 08:03. by 朴重炫 sanjuck@donga.com. 公平交易委员会向检察机关举报，对电子商务业界排名第一的企业Coupang处以1400亿韩元的罚款。Coupang涉嫌算法造假提高自有品牌商品的搜索排名，动员职员给自有品牌商品打高分，“通过等级吸引顾客”欺骗消费者。公平交易委员会向国内流通企业征收的1400亿韩元罚款是历史最高金额。 公平交易委员会认为，消费者在Coupang搜索商品时，与销售量等客观数据无关，Coupang把自有品牌商品展示在画面上端，是欺骗消费者的行为。例如，搜索“矿泉水”时，最先展示的自有品牌产品“探查水”。据悉，从2019年2月到去年7月，超过6万个自有品牌商品和Coupang直购销售商品的排名高于其他企业产品。 网购消费者在搜索自己想要的商品时，必然会更加关注排在最前面的产品。从这一点来看，Coupang利用算法优先暴露对本公司更有利的自有品牌、直购商品，很有可能影响消费者的判断。据说，甚至有若干起原本排名100位以下的产品在应用算法后上升到第一位的情况。而Coupang从未将这样推荐的自有品牌商品和其他产品正确区分后告知消费者。 公平交易委员会认为，消费者在选择产品时经常参考的买后点评也是Coupang方面伪造的。该公司组建2000多名职员参与的“Coupang体验团”，给超过7000种自有品牌产品添加超过7万个买后点评，职员们平均给出5分满分中4.8分的高分，以诱导顾客购买。此外，还制定了撰写买后点评时“以优点为主进行叙述”“注意不要让公司暴露在照片中”等方针。 Coupang不仅是电子商务第一名，也是在线上和线下全部占据国内流通业界第一名的大型企业。如果影响力如此之大的企业为了最大限度地提高本公司的利益而欺骗消费者，那么这是绝对不能容忍的事情。不过，Coupang反驳称，“将流通企业的商品陈列视为问题，这在世界上史无前例”。针对这一问题，有必要通过今后进行的行政诉讼等明确区分应负责法律责任。

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