愚钝和盲信. June. 13, 2024 08:16. by 曹宝恩记者 jbe020111@donga.com. 圣经、神话、文学一直是众多画家的灵感源泉。18世纪意大利画家乔瓦尼•多梅尼科•蒂埃波罗生动地描绘了圣经或神话中的故事，获得了很高的人气。这幅画描绘了希腊神话中传说中的特洛伊战争的一个场面。题目也是《走向特洛伊的特洛伊木马队伍》（1760年左右•照片）。 蒂埃波罗作为大型油画的习作创作了这幅画，形象参考了罗马诗人维吉尔创作的《埃涅阿斯》。他奇特地把用木头做的马画得像真的一样。最大限度地真实地表现了肌肉质和鬃毛、尾巴的质感，增加了真实感。特洛伊的民众不切实际地把大白马拖进城堡。左边健壮的士兵和男人们在后面推着马，包括女人和孩子在内的右群人把绑在马身上的绳子向前拉。他们做梦也不会想到马上就要被隐藏在木马里的希腊军征服，认为这是神的礼物，高兴地搬进城内。 画面中间画着特洛伊国王的女儿卡珊德拉被捕的场面。她曾警告说，如果木马进入城内，将面临灾难。发出同样警告的特洛伊城的祭司拉奥孔和他的两个儿子一起被蛇缠住，惨遭杀害。画家在马的侧面刻上了拉丁语“PALADI VOTUM”的字句。帕拉斯意为“献给帕拉斯（雅典娜）的祭品”，是智慧、勇气和战争之神。 遗憾的是，战争之神并不站在特洛伊一方。特洛伊人既没有智慧也没有勇气。国王糊涂而愚钝，军事和民众十分盲目。压制那些说出真相的人，并纵容他们死去。18世纪的画作传达的信息非常明确。也就是说，领导人的愚钝和国民的盲信最终会导致国家灭亡。

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