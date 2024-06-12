李周浩“官方动员”医大校长……只会加深医政之间的矛盾. June. 12, 2024 08:24. . 据悉，副总理兼教育部长李周浩最近将拥有医科大学（医学院）的首尔地区8所大学的校长或副校长召集在一起，承诺提供财政支援，要求他们参加医大校长协议会。医大校长协议会是由医大扩招的32所地方大学校长们为讨论医大教育对策而成立的聚会。李周浩在当天的会面中表示，“虽然首尔地区医大没有增加招生名额，但为改善教育环境，政府将提供部分财政支援”，事实上是在施压要求参与。 作为副总理，李周浩想来是希望全国医大校长全体一致支持政府即将宣布的医大学生返校和医大教育支援对策的。但是，要求与医大扩招无关的大学校长出席讨论扩招医大悬案的场合，只能说是让他们来当陪衬。今年4月，地区据点国立大学提交自行缩减医大扩招部分的建议时，也被曝光是政府首先提出的要求，因此出现了“官方建议”的传闻。提出废除大学限制和排斥反知性主义的政府以财政支援为武器，动员知性殿堂大学的负责来达到目的的旧时代想法令人惊讶。 为了医大教育的正常化，医大学生回归是迫在眉睫的事情。照此下去，明年医科大学新生需要7000名以上一起上课。但是，最近“官方动员”式的解决方法不可能被学生们接受。医大学生们反对的理由是政府单方面推行扩招。大部分意见认为，即使扩招，也缺乏当即授课的教授和教育培训设施，因此应该逐渐扩招。无视这种合理的见解，强行大幅扩招，如今却让校长们出面强迫学生不得休学，学生们能听话吗? 站在校长们的立场上，专攻医生和医大学生都是弟子。如果无视这种教育的特殊性，让校长站在政府一边向学生们施压，别说是收拾残局，只会加重校内矛盾。继首尔大学医学院和医院的教授们宣布从17日起无限期休诊后，大韩医生协会18日预告了集体休诊和动员大会。他们现在似乎也不介意“无视患者的集体利己主义”的批评。不是粗暴的压迫，而是通过合理的说服恢复医政间崩溃的信任，才能平息令患者心急如焚的医疗大乱。

한국어