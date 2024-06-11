韩国政府命令社区医院维持诊疗……对18日的罢工采取强硬措施. June. 11, 2024 07:57. by 赵有罗记者、世宗=李知云记者、吕根镐记者 jyr0101@donga.com、easy@donga.com、yeoroot@donga.com. 大韩医生协会（医协）18日决定全面停诊（总罢工），政府采取强硬措施，针对经营社区医院和诊所的个体医生下达了维持诊疗命令和停诊申报命令。主要大学医院的教授们也表示将参与18日的休诊，部分人甚至像首尔大学医学院教授一样讨论无限期休诊，医协和政府间的紧张感正在提高。 保健福祉部部长曹圭鸿10日在中央灾难安全对策本部会议上表示：“根据《医疗法》，对个人医生下达诊疗命令和休诊申报命令。对于医疗界的集体休诊，这是为了保护国民生命和健康所必需的最起码措施。” 政府表示，如果有18日休诊的不可避免的理由，要在13日之前申报。以市道为单位，如果休诊率超过30%，将向开院医生下达开始业务的命令。政府认为，医协宣布全面休诊，限制了医院间的竞争，因此决定调查是否违反了《公平交易法》。相反，医协副会长朴容彦当天在自己的社交媒体上表示，“监狱由我来坐。大家不要成为丢脸的前辈”，鼓励大家参与休诊。 政府没有向医科大学（医学院）教授下达行政命令，再次敦促进行对话。福祉部相关人士表示：“正在与首尔大学医学院、医院紧急对策委员会进行沟通，正在准备不久后召开解决目前状况的会议。” 另一方面，副总理兼教育部长李周浩最近在会见有医学院的首尔地区8所大学的校长和副校长时，提出了“与医大扩招的32所大学组成协议机制，与政府一起发表意见”的要求。首尔地区大学的部分校长以“不想当陪衬”为由拒绝参加协议机制。

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