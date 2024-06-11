愤怒能赚钱的社会制造“私人制裁”. June. 11, 2024 07:57. . “我没有做错什么。” 这是以2004年庆南密阳性暴力事件为主题，10年后上映的电影《韩公主》的主人公公主在剧的前半部分低沉地说出的台词。公主是性暴力受害者。该台词是在本应受到绝对保护的受害者反而被加害者家长包围，被迫转学的情况下出现的。据说，在实际事件中，加害者方反而指责了受害者。仅凭集体性暴力就足以引发天怒人怨的事件，甚至还肆意进行了“二次加害”。这就是为什么人们仍然没有从脑海中抹去该事件并感到愤怒的原因。 这种愤怒成为了最近引起争议的“私人制裁”的根源。起因是某油管博主在自己的频道上公开了该事件加害者的身份和工作单位等。他解释说：“这是一个不害怕被起诉，直言不讳的频道。”同时他还表示：“受害者家属同意公开加害者的身份。”大众欢呼雀跃。此后，该油管博主以加害者和被指为周边人物的人为对象进行了“狩猎”。 正义果真在晚些时候才得以实现吗？仅从目前的结果来看，私人制裁的局限性反而更加引人注目。因为不像国家的司法体系那样以正确的信息接近，所以产生无辜受害者的问题就是那个。经查明，被指认为加害者的女朋友并经营美甲店的A某与事件完全无关就是代表性的事例。无法忍受店铺评论中涌来的恶意留言炸弹的A某向警察提交了陈情书。 再加上有人反驳说，得到受害者同意的主张也不属实，因此该油管博主的真实意图更加受到怀疑。支援事件受害者的韩国性暴力咨询所在本月5日和7日接连通过报道资料指出了上述内容。该油管博主表示“确实事先与受害者方面进行了协调”，但承认对受害者方要求删除个人信息公开视频的要求（部分）置之不理的事实。 虽然不知道人们的愤怒是否实现了迟来的正义，但很明显是让那个油管博主赚了钱。这是因为油管的赞助金接连不断。少则一万韩元，多则10万韩元。 愤怒变成了金钱。 在此期间，在处理同一事件时，出现了很多不考虑受害者意愿的油管博主。最明显的例子是，赤裸裸地包含事件受害情况的判决书被公开后，在网上流传。另一位油管博主说：“如果受害者看到这个视频，请不要观看。在公开的内容中包含了受害者不敢想象的事发当天的内容”，并上传了与事件相关的资料。也有为了与加害者斗争而公开账号的油管博主。 如果说在电影中围绕公主强迫转学的加害者家长们的二次加害现在变成了油管博主，这是否是过分的想象呢？如果以该事件为题材的电影再次上映，到时候加害者不只是性暴力相关人物。

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