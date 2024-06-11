经济困难和反移民情绪引发的欧洲议会极右风潮. June. 11, 2024 07:56. . 在欧洲议会选举中，强硬右翼和极右政党的比例，从目前全体议席（705席）中的约五分之一增加到新全体议席（720席）的约四分之一。强硬右翼政党交涉团体“欧洲保守派和改革主义者”和极右政党交涉团体“身份和民主”分获70席和60席。如果加上因亲纳粹发言而退出“身份和民主”的德国选择党的16席、匈牙利菲德斯党的9席等，预计将达到170席左右。作为中右政党，虽然没有达到第一交涉团体欧洲人民党的186席，但紧追不舍。 欧洲议会根据欧盟27个成员国的人口规模分配议员人数，各国采用比例代表制。在法国，“身份与民主”所属的国民联盟在得票率上以约两倍的差距领先于马克龙总统的复兴党。在德国，欧洲人民党所属的基民党基社党联盟位居第一，但总理朔尔茨所在的社民党继德国选择党之后退居第三。马克龙为了解决政治危机，决定启动议会解散权，提前举行议会选举，在德国，基民党基社党联盟以社民党联合政府为对象，开始施压提前举行议会选举。 强硬右派和极右派在美国和欧洲崛起的原因，是连白人中产层都面临的经济困难和治安不稳定现象被归咎于全球化和移民者。位于强硬右派和极右之间的特朗普2016年当选美国总统，今年又预告了在11月的大选中也将展开势均力敌的较量。在欧洲，法国国民联盟代表勒庞在2022年大选中与马克龙进行了最后投票，在德国，选择党超越社民党，正在觊觎继基民党基社党联盟之后的第二位。 共和党从草根组织开始发生变化，甚至到了即使特朗普在今年美国大选中败北，也担心会出现第二个特朗普的程度。在欧盟的双驾马车法国和德国，虽然极右政党未能掌握政权，但在人口规模第三大的意大利，被称为“欧洲特朗普”的梅洛尼成为总理，在第四大的西班牙，强硬右派和极右政党成为第二、第三大政党。美国和欧洲的向右转只能导致贸易保护主义，靠出口生存的韩国等国家将遭受巨大打击。要以长远的眼光看待时代的变化，制定长期的对策。

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