“主导AI芯片的”英伟达CEO跻身全球富豪榜第13位. June. 10, 2024 08:11. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 主导全世界人工智能（AI）半导体热潮的英伟达（NVIDIA）首席执行官（CEO）黄仁勋（Jen-Hsun Huang•61岁）登上了全球富豪榜第13位的宝座。5日（当地时间），在美国纳斯达克市场，英伟达的市值突破了3万亿美元，随着最近股价持续上涨，持有3.5%（约8676万股）股份的黄CEO的资产也剧增。有人预测，他迟早会进入全球十大富豪行列。 以6日为基准，据彭博社亿万富翁指数显示，台湾裔美国人黄CEO的资产为1061亿美元（约143.235万亿韩元）。仅今年就增加了622亿美元。这是今年全球富豪中资产增长速度最快的。 这是因为英伟达股价进入今年以来上涨147%等，连日创下历史最高值。去年6月，英伟达公司的股价总市值超过1万亿美元，今年2月突破了2万亿美元。之后时隔4个月的5日，总市值突破了3万亿美元。目前英伟达与市值排名第一的微软（MS）的差距只有1300亿美元。 以此为基础，有预测称，黄CEO迟早会进入全球十大富豪行列。目前他与排名第10位的伯克希尔•哈撒韦公司总裁沃伦•巴菲特（1358亿美元）的差距仅为297亿美元。 特别是台湾民众在中国军事威胁达到高潮的情况下，把最近将台湾称为“国家（nation）”的黄CEO奉为偶像级人物。他出生于台湾，移民者出身，1973年10岁时前往美国。 最近为了参加在台湾台北举行的“Computex2024”展示会而来到祖国的黄CEO周围聚集着云朵般的人群。“黄是台湾的自尊心”、“台湾爱你”等口号也登场了。一位年轻女士要求黄CEO在自己的上衣胸部签名。他吃的各种食物也家喻户晓。 因此，他的名字“Jen-Hsun”和意为“狂热”的英语“insanity”合成的新造词“Jensanity”也登场了。Meta CEO马克•扎克伯格称赞黄CEO是“技术界的泰勒•斯威夫特”。

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