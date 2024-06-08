成为传奇的Faker：“我的目标是扩大善的影响力”. June. 08, 2024 08:34. by 韩载熙记者 hee@donga.com. “金钱和名誉是暂时的。正在考虑如何展开好的影响力。” 这是“Faker”李相赫选手（28岁•照片）6日在成为“名人堂”首位入选者的纪念仪式上发表的作为选手的目标。他提出了不是单纯地成为最擅长游戏的人，而是要成为改变对游戏认识的人的价值观。名人堂是拳头游戏（Riot Games）为了纪念本公司人气游戏《英雄联盟（LoL）》中最佳选手们的业绩，今年新设的活动。 李选手当天在首尔中区新罗酒店举行的记者见面会上表示：“很多人认为游戏这种媒体事实上与消极的（社会）信息相去甚远”，“最近有很多刺激性的媒体，特别是年轻观众受这种媒体的影响很大。所以为了过更加节制和理想的生活，正在更加努力。”李选手强调：“希望关注我成长过程的众多粉丝也能学到东西。”他接着说：“18岁出道的时候想赚很多钱。出道后月薪是200万韩元，这点让我很开心”，“现在坚持打下去，更多是因为粉丝们的爱，想让粉丝们感到开心，这就是我打职业的最大动力。” 隶属于电子竞技队T1的李选手在LoL电子竞技联赛中创下了独一无二的业绩。自2013年出道以来，他共获得4次国际大赛全球总决赛冠军、10次国内联赛LCK冠军，一直保持着最高的位置。 李选手虽然登上了最高的位置，但是不会沉醉于过去的荣耀，会延续作为电子竞技选手的竞争力。他说：“名人堂也是为了纪念过去的业绩”，“以后的常规赛是和这种记录不同的新道路，所以将集中精力进行今后的比赛。” LoL官方合作伙伴梅赛德斯-奔驰为纪念李选手入选名人堂，向他赠送了量身定做的“梅赛德斯-AMG SL 63 Roadster”车钥匙，并计划不久后提供实际车辆。李选手开心地笑着说：“今后将让带领队伍取得胜利的队友坐在副驾驶座上。”

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