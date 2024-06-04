KLO老兵时隔73年终获花郎武功勋章. June. 04, 2024 08:21. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 6•25战争当时，作为美军游击队和谍报部队成员，来往于敌阵并立下汗马功劳的参战勇士，时隔73年后终于获得了花郎武功勋章。 国防部表示，3日访问位于京畿光明市的朴忠岩老人（92岁•音译）的住宅，传达了花郎武功勋章。朴老先生在6•25战争中作为第8240部队（韩国联络事务所•KLO）下属的狼群（wolfpack）第3部队情报股长，在黄海道一带执行扰乱敌后、切断补给线、收集情报等多种任务。 第8240部队是为了破坏主要设施和诱导火力等非常规性任务，于1951年2月在驻韩联合国军旗下创立的。 据说，朴老先生1951年6月执行任务时与游击队员们一起和敌军交战，击毙了22人，并摧毁了11辆车。军方称，同年7月他还带头突袭敌军群众大会现场，俘虏多名干部，表现出了英雄般的活跃。 虽然朴老先生通过游击作战扰乱敌后等立下了汗马功劳，但由于是美军游击•谍报部队队员，没有留下准确的记录，所以没能获得勋章，但国防部最近通过史料调查发掘了他的功绩，成为了花郎武功勋章的受勋者。 当天亲自转交勋章的国防部人事企划官吴英大（音）表示：“虽然为时已晚，但即使现在也能颁发勋章，感到很庆幸”，“今后为了不让每一位前辈战友的高贵牺牲和战斗功绩白费，将竭尽全力发掘有功者。” 国防部对参加6•25战争并立下功绩却遗漏授勋的参战勇士的功绩进行审查，从2011年开始每年进行追加授勋。到今年为止，共有310多人获得了勋章。

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