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韩裔选手在伊丽莎白女王音乐大赛上获奖
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韩裔选手在伊丽莎白女王音乐大赛上获奖
Posted June. 03, 2024 07:51
Updated June. 03, 2024 07:51
韩裔选手在伊丽莎白女王音乐大赛上获奖. June. 03, 2024 07:51. by 趙은아 achim@donga.com. 2日（当地时间），在比利时布鲁塞尔举行的伊丽莎白女王音乐大赛上，获得第3名的韩裔美国人埃利•崔与第1名乌克兰选手米特罗•乌多维琴科、第2名美国选手约书亚•布朗（左起）一同站上领奖台。
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2日（当地时间），在比利时布鲁塞尔举行的伊丽莎白女王音乐大赛上，获得第3名的韩裔美国人埃利•崔与第1名乌克兰选手米特罗•乌多维琴科、第2名美国选手约书亚•布朗（左起）一同站上领奖台。
趙은아 achim@donga.com
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