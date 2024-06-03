不动单一住宅拥有者，废除重课多住宅拥有者制度……综合房地产税这样做对吗?. June. 03, 2024 07:50. . 据悉，政府把重点放在废除对多住宅拥有者重课综合房地产税的方案上，并着手讨论调整综合房地产税制的问题。意思是说，政界响应迅速推进的调整综合房地产税讨论，首先修改针对多住宅拥有者的惩罚性课税体系。在此之前，共同民主党领导层主张免除实际居住一住宅拥有者的综合房地产税和重新进行整体设计，点燃了调整的必要性，总统室也表示将讨论包括完全废除在内的税制调整。 今年迎来实施第20年的综合房地产税，一直存在是对住宅所有者的惩罚性税金的争议，因此向减少国民负担的方向推进调整是理所当然的。因为，这是继财产税之后再次征收税金的双重课税，再加上未能达到稳定房地产价格的当初目的，随着房价的暴涨只是大幅增加了课税对象。 现政府执政后，将单一住宅拥有者基本扣除额提高到12亿韩元，抑制公示价格现实化率的上升，减轻了税负，但去年单一住宅者综合房地产税对象超过了11万人。2005年实施该制度时，它还是对排名前1%征收的“富人税”，但如今已变质为给在首尔主要地区拥有一套中大型公寓的单一住宅拥有者和中产阶层带来巨大负担的“税金炸弹”。拥有一套房产的退休者为了交纳综合房地产税，甚至要贷款。 在这种情况下，综合房地产税调整对象应该是因一套房子价格上涨而承担过多税负的单一住宅拥有者、退休生活者、中产阶层，而不能优先考虑拥有3套以上住宅的多住宅拥有者。当然，对3套房子以上多住宅拥有者的综合房地产税最高税率达到5%，具有很强的惩罚性质。但是，相比目前的方式，可以考虑统一为按住宅或土地等拥有房地产征税的财产税方式来提高税率的方案。 政府担心，如果废除单一住宅拥有者综合房地产税，对所谓的“扎实一套”的偏重会加重，与拥有多套廉价住宅的人之间的公平性争议也会增大，但应该考虑到这些问题，综合房地产税和财产税。此前一直以“给富人减税”为由断然拒绝调整综合房地产税的巨大在野党的变化很大，因此政府不能错过难得的机会。惩罚性征税的标签，相比多住宅拥有者，应该首先从单一住宅拥有者缴纳的综合房地产税中消失。

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