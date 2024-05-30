29岁的汤普森宣布退役，“将开启高尔夫之外的人生”. May. 30, 2024 07:43. by 姜泓求 windup@donga.com. “除了高尔夫，人生还有很多东西。很期待今后会发生什么事情。” 29日，在美国宾夕法尼亚州兰开斯特乡村俱乐部举行的美国女子公开赛记者会上，取得美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛11胜的莱克西•汤普森（29岁•美国）宣布退役。汤普森在自己高尔夫生涯起点的美国女子公开赛上表示，“今年将是我职业生涯的最后一个赛季。”她在12岁的2007年通过美国女子公开赛预选赛，创下了最年轻的参赛纪录。汤普森说：“我和两个高尔夫选手哥哥从5岁开始打高尔夫球。高尔夫是我的人生。通过高尔夫学到了很多东西。”对于退役后的计划，汤普森表示：“我现在沉迷于健身。我要享受人生。” 汤普森是美国最好的女子高尔夫选手。15岁转为职业选手后，她在2011年的纳维斯达LPGA精英赛上创下了当时巡回赛最年轻（16岁7个月零8天•当时世界排名第2位）的冠军纪录。LPGA巡回赛当天通过官网评价说：“汤普森是高尔夫的原祖10大超级明星。”汤普森还是著名的长打者，在2016年的某场比赛中，她开球打出了359码（约328米），她还两次出战美国职业高尔夫（PGA）巡回赛比赛，与男子选手同场竞技。 曾一度上升到世界排名第2位的汤普森在2019年6月绍普莱特LPGA精英赛夺冠后开始走下坡路。在今年举行的6个大赛中也没有获得冠军，4次中途被淘汰。对于国内球迷来说，她是一名在2017年全日空锦标赛（现雪佛龙锦标赛）当时，把球放在比果岭上标记的地方更接近洞口位置的“误所”表现，被罚4杆，而将冠军拱手让给柳箫然的选手。

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