用“时装”代替芭蕾舞服，如蝶翩翩. May. 30, 2024 07:42. by 李智允记者 leemail@donga.com. 去年获得被称为舞蹈界奥斯卡奖的“Benois de la Danse”最佳女舞蹈演员奖的环球芭蕾舞团的首席舞蹈演员姜美善（人名音译下同）。她没有穿芭蕾舞服，而是穿着黑色夹克和白色裤子，一只脚高高地跳了起来。在最近拍摄的新世界国际（Shinsegae International）Della Lana的春季时装秀画报中，她身穿成衣，做出芭蕾动作，展示了全新的魅力。 这是舞蹈演员和时装品牌之间拍摄画报“双赢合作”的一个例子。除此之外，国立舞蹈团所属的崔浩宗和现代舞者徐艺珍去年还拍摄了国内设计师品牌“EE”的画报。她们在波涛汹涌的海边跳着双人舞，提高了照片的活力。国立芭蕾舞团在本月1日至5日首演的《人鱼公主》公演之前，还与一家时尚杂志进行了画报拍摄。饰演人鱼公主的独唱演员赵妍在和饰演公主的首席舞蹈演员郑恩英等5名演员参加了演出。她们化着与《人鱼公主》舞台相似的妆容，做出将背弯成圆弧形的Cambrer、单腿站立的阿拉贝斯克等芭蕾动作，摆出了丰富多彩的姿势。 时尚界想要将舞蹈演员纳入镜头的原因是什么呢？Della Lana相关人士表示：“舞蹈演员模特比普通模特线条粗，而且很好地表现出了动感又优雅的姿势”，“另外，作为世界级的舞蹈演员，还具有传达‘只属于自己的美丽和堂堂正正’形象的效果。”当然，这也给舞蹈演员和舞蹈团带来了宣传和机会。环球芭蕾舞团首席舞蹈演员姜美善表示：“穿着舞蹈服站在舞台上和穿着成衣站在镜头前是完全不同的体验。能够扩大作为舞蹈演员能够表现的领域，感觉很好。”

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