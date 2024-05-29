在智利有母亲为了给患罕见病的儿子筹集药费徒步1000公里. May. 29, 2024 08:05. by 李基旭记者 71wook@donga.com. “多亏了大家的支持，才实现了看似不可能的事情。” 在智利，为了给患有罕见疾病的5岁儿子的治疗费筹集到捐款，30多岁的母亲一个月内每天走在超过1000公里的街道上。 智利媒体《比奥比奥智利》等媒体27日（当地时间）报道称，“卡米拉•戈麦斯（32岁）为了筹集儿子托马斯•罗斯的药费，展开了徒步行进”，“上月28日，她从洛斯拉戈斯州安库德出发，将步行1300多公里前往首都圣地亚哥。” 据当地媒体报道，罗斯患有肌肉神经系统的疑难杂症“杜氏肌营养不良”。如果患上遗传性疾病的该病，肌肉就会变得脆弱，不仅步行，连日常生活都很难。据悉，该疾病很难完全治愈，而且光治疗费就达数十亿韩元。没有好办法的戈麦斯以筹集儿子的35亿比索（约53亿韩元）治疗费为目标，站在了路上。 戈麦斯开始徒步行进的事实传开后，消防队员和居民等也开始中途加入。智利全国为母亲加油助威的呼声也越来越高。据说，随着各地的捐款纷至沓来，戈麦斯已于上周筹集到了目标金额。但是戈麦斯在自己的社交媒体上表示：“为了和我们孩子患有同样疾病的所有儿童，直到到达圣地亚哥为止，将继续徒步行进。” 戈麦斯抵达圣地亚哥后，将于29日与智利总统加布里埃尔•鲍里奇举行会谈。她说：“我会写信传达患有罕见疾病的患者及其家人的困难”，“之后会用募集到的捐款去美国专门医疗机构治疗儿子的疾病。”

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