因“蔡上等兵特检”被否决而落下帷幕的国会，又要在冲突中重新开门？. May. 29, 2024 08:04. . 尹锡悦总统行使再议要求权（否决权）回到国会的《蔡上等兵特检法》昨天在重新表决中被否决。参加再次表决的294人中，要有三分之二即196人以上赞成才能通过，但赞成票为179票。假设参加无记名投票的179名在野党议员全部赞成，那么国民力量党等泛执政圈所属115名议员中有4人的选票是被无效处理的。 在表决之前，国民力量党所属议员安哲秀、金雄、俞义东、崔在亨、金槿泰等5人公开表示赞成特检。执政党将反对特检定为党论，领导层以“一对一”的方式与所属议员进行接触，为避免脱离票数增加而竭尽全力。结果，随着执政党对选票进行管制，《蔡上等兵特检法》在第21届国会上被废除。 但调查蔡上等兵的外部压力嫌疑不会就此被掩盖。到目前为止，通过以国防部和海军陆战队为对象进行的公调处调查，海军陆战队调查团的调查结果显示，在保留移交及回收过程中，外部影响力起了作用的线索不断浮出水面。公调处不管是否引进特检，都要继续进行没有禁区的调查。 共同民主党公开表示，将在第22届国会开院后立即重新提议《蔡上等兵特检法》，其他在野党也赞同。围绕法案推进和表决、尹总统行使否决权等问题，朝野政党再次发生极端对峙的可能性很高。也就是说，围绕实施蔡上等兵特检问题，至今为止发生的混乱在新一届国会中有可能再次出现。 为了避免这种情况，朝野都迫切需要各让一步的姿态。国民力量党指出，在野党提出的特检法案内容中，共同民主党行使特检候选人推荐权的条款、向媒体公开调查过程的条款等都是有害条款。如果协调意见，朝野政党之间达成协议，就可以防止不必要的矛盾和舆论分裂。 当初，这一事件的起因是查明20岁海军陆战队令人惋惜的牺牲真相。但随着外部施压情况逐一曝光，前国防部长李钟燮被任命为驻澳大利亚大使的问题浮出水面后，蔡上等兵殉职本身被抛在脑后，成了政治斗争的素材。这不是朝野政党就引入特检问题一喜一悲的问题。为了不让矛盾持续下去，包括尹总统在内、与该事件有关的人应该表现出负责任的态度。

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