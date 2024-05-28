中产阶层每5户就有1户是“赤字”……令人忧郁的高物价、高利率现实. May. 28, 2024 08:05. . 据调查，今年第一季度中产阶层家庭中，每5户中就有1户过着支出大于收入的“赤字生活”。统计厅家庭动向调查结果显示，收入前20%-40%的四分位家庭的赤字比率为18.2%，比前一季度上升3.4个百分点。收入排名前40%-60%的三分位家庭，也有17.1%未能摆脱赤字。这意味着长期的经济停滞的痛苦不仅束缚着低收入层，还束缚着作为韩国社会支柱的中产层的生活。 之所以难以摆脱负增长，是因为高物价、高利息导致要花的钱大幅增加，但收入却没有增加。第一季度月均家庭支出同比增加2.5%，但同期家庭收入仅增加1.4%。如果考虑到3%左右的物价上涨率，实际收入反而减少了1.6%，以第一季度为准，呈现出7年来最大幅度的减势。虽然收入原地踏步，但勒紧裤腰带是有限的。作为饭桌物价的食品、非酒类饮料价格在1年内上涨了7.2%，高利息下，月均利息费用也比1年前增加了11.2%。 今年第一季度韩国经济实现了1.3%的“惊人增长”，国内外机构纷纷上调今年的增长率预测值。但是，中产阶层和平民所感受到的感受景气仍然停留在严冬。虽然出口连续7个月呈现恢复趋势，但由于高利率的限制，内需还没有恢复。下调利率的前提条件物价依然居高不下。稳定收入的源泉——优质的工作岗位也难以增加。 进入本月以来，政府把每周举行的“紧急经济部长会议”删除了“紧急”两字，改为“经济部长会议”。但是，韩国经济所处的现实不容乐观，实难宣布处于正常状态。只依靠半导体的出口除了基底效果外，恢复势头还不快，也不能排除下半年出口景气下降的可能性。为恢复景气和中长期课题需要投入的财政余力也日益萎缩。政府应该把稳定物价放在首位，重新评估经济政策，使国民的生活得到实质性恢复。现在反而是需要更加紧急心态的时期。

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