Seventeen在日本最多可容纳7万名观众的日产体育场举行演唱会……韩国歌手第二次. May. 27, 2024 08:03. by 金民 kimmin@donga.com. 男子偶像组合Seventeen25、26日在日本日产体育场举行了“FOLLOW AGAIN TO JAPAN”演唱会。这是继东方神起之后,Seventeen韩国歌手(及组合)第二次在日本最大规模的演出场日产体育场举行单独演唱会。 据经纪公司Pledis娱乐26日透露,此次演出是Seventeen从今年3月开始在韩国和日本举行的返场巡演的最后一次活动。日产体育场是可容纳约7万人的日本最大的演出场,此前东方神起于2013年和2018年在这里举行了演唱会。 Seventeen成员净汉在25日的演出结束发言中发表感想说:“2018年在横滨竞技场演出时说过‘要更加努力,以后在日产体育场演出吧’,今天在有意义的演出场留下了回忆,心情很好。”当天的演出通过日本电影院和现场流媒体进行直播。

