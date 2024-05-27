未能摆脱“新冠时代”的中国. May. 27, 2024 08:03. . 在前往中国北京赴任之前，曾担心在当地会经常遇到公安（警察）。这是杞人忧天。取而代之的是，每天都会在街上、办公室等地遇到数十次的人。“黄衣男人”，即外卖平台“美团”的送货员。 他们不仅提供食物、超市商品、生活必需品等，还提供酒和药，只需30分钟至1个小时就能送到家门口。在饭店街和购物中心各处，经常能看到数百名排队的送货司机队伍。去年，中国仅餐饮外卖行业从业人员就超过1000万人。 中国外卖平台的成长与新冠疫情有关。特别是在通过“新冠清零”政策实施严格防疫政策的中国，其影响非常大。 只要出现1名确诊患者，相关公寓的出入门就会用铁丝缠住，因此，在孤立的情况下，如果没有送货司机从围墙外送食物和生活必需品，市民根本不可能生存。美团所属的送货员从2019年的398万人猛增到去年的745万人。 大部分送货司机都是为了找工作而流入城市的农民工。2020年农民工平均月薪为4100元人民币（约77万韩元）。当时，北京和上海等主要城市的送货员能赚7000元左右，人气自然很高。再加上在年轻人看来，可以回避艰苦危险的工厂工作，喜欢上下班比较自由的服务业。 最近情况发生了巨变。防疫限制被解除，人们的外部活动也增加了。和家人一起在餐厅吃饭，还亲自去超市。因此，外卖订单大不如前。一名美团送货司机坦言：“去年初每天还接到40个订单，但现在连20个都很难。”随着要送货的人增加，根据送货距离给的手续费单价也降低了，一个月挣4000元也不容易。 虽然收入减少了一半，但对于送货司机来说，其他选择并不多。这是因为中国的实体经济迟迟没有复苏。雇佣效果较大的房地产市场还没有出现反弹的迹象。过去从事建筑工人、房地产中介时涉足外卖行业的人很难回到以前的工作岗位。今年4月的青年（16-24岁）失业率为14.7%，仍然保持着较高的水平。 车辆共享服务行业的情况也是如此。新冠期间失去工作的很多人到滴滴出行等车辆共享企业担任司机，维持生计。但是最近共享车辆服务的需求并没有增加。 据中国网络信息中心透露，最近4年间共享车辆司机增加了127%，但呼叫服务使用者只增加了44%。最近，重庆、江西等部分地方政府嘱咐居民说：“共享汽车市场已经饱和，不要再想当司机了。” 中国当局在今年春节、最近劳动节长假结束后反复表示：“国内旅行和网上消费有所增加。”这是为了强调经济复苏的信息。但笔者见到的中国人一致提出了慎重论：“这只是被‘新冠清零’压制的消费暂时回升，真正的恢复还有待观察。”这就是今年7月召开的第20届中国共产党中央委员会第三次全体会议（三中全会）上当局推出的经济解决方法变得更为重要的原因。

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