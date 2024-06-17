在野党：“本周内完成国会机构组建”VS 执政党一再强调：“全面推倒重来”. June. 17, 2024 07:58. by 刘彩燕记者、权九龙记者 ycy@donga.com、9dragon@donga.com. 第22届国会开院3周后，朝野政党围绕国会机构组建的谈判仍处于对峙状态，“半边运营”长期化的忧虑正在加大。共同民主党16日表示，“不久后将完成国会机构组建”，继续对执政党施压。对此，执政党和政府一致表示，“如果国会矛盾深化，损失将原封不动地由国民承担”，对在野党的“单边独霸”表示担忧。 共同民主党计划，继已经结束常任委员长选举的法制司法委员会和运营委员会等11个常任委员会之后，尽快结束其余7个常任委员长的选举。该党院内发言人姜友正当天强调：“向国会议长禹元植方面要求17日召开全体会议，正在进行协商。即使明天不召开全体会议，本周内也会无条件完成国会机构组建。” 不过，有观察人士认为，共同民主党难以在17日的全体会议上单独处理。禹元植在接受记者采访时表示：“正在关注朝野政党之间的磋商。”国会议长室相关人士表示：“唯一的案件是选出常任委员长，禹议长认为还需要进行对话。” 国民力量党紧急对策委员长黄祐吕当天在高层党政协议会上表示：“多数党的在野党就像占据了国会所有议席一样，正在形成专横，看得出立法独行的独裁……会招致国会无用论和国民的诸多指责。”总统秘书室长郑镇硕表示：“国会法的根本精神，也是对话和妥协这一议会主义的根本。” 执政党领导层一再表示，“国会机构组建必须推倒重来”，坚持予以抵制。但是，党内也有声音称，“应该在国会内部战斗。哪怕是7个常任委员长，也要寻找实际利益”。该党院内核心相关人士表示：“到本周初为止不会退缩。解除抵制需要名分，计划寻找它的方法。”

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