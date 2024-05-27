时隔4年重启的韩中日会议……希望新冷战的“缓冲外交”能成为出发点. May. 27, 2024 08:03. . 由尹锡悦总统、日本首相岸田文雄和中国国务院总理李强出席的韩中日领导人会议今天在青瓦台迎宾馆举行。这是自2019年12月在中国成都举行第八次会议后，时隔4年零5个月再次举行会议。尹锡悦昨天下午与访韩的李强、岸田分别在龙山总统室举行了双边会谈，讨论了韩中、韩日之间的合作方案。总统室表示：“此次韩中日领导人会议将成为完全恢复三国合作体制并实现正常化的转折点。” 事实上，在此次韩中日首脑会谈上，没有出现超越过去4年空白的具体成果。这是因为东北亚局势的急剧变化，即最近韩国、日本和中国之间的关系处于最低点这一现实。以新冠疫情开始的韩日与中国之间的断绝，随着朝核威胁的高度化、美中战略竞争的激化、俄罗斯的侵略战争等各种地缘政治不利因素的交织，进一步恶化。东北亚安保变得如此岌岌可危，其关系也变得冷淡起来。 因此，此次三国会议在长时间的空白期后重启，其本身就有创造了沟通动力的意义。暂时搁置半导体等供应链问题、朝俄武器交易和朝鲜无核化、台湾海峡紧张局势等矛盾悬案，在气候变化和灾难应对等长期合作问题上寻找共同点也是出于这个原因。虽然这是此前的惯例，但在中国，不是习近平主席而是没有实权的李强总理出席也是让人难以期待的重要原因。 不过，以此次会议为契机，在汹涌的新冷战对决氛围中，韩中日三国将启动“缓冲外交”，其意义重大。此次会议之所以重启，是因为此前对韩日不断敦促合作持消极态度的中国改变了态度。因为中国为防止同美国发生冲突，有必要改善关系，同时通过韩日两国减轻来自美国的压力。进而，韩日如果不想被美中霸权冲突的流弹所击中，也需要与中国进行沟通。 韩中关系在现实中只能与美中关系联动。此前，韩国只能加强对抗朝核问题的韩美同盟、韩美日安保合作，在一定程度上迎合美日牵制中国的声音。其结果，与中国发生了激烈的外交矛盾。但是，“韩美日对朝中俄”的对决是韩国应该避免的。以此次会议为契机，韩国应该展现出外交实力，而不是夹在美中之间的存在，而是要显示作为缓和美中冲突、建立区域内合作机制的桥梁国家的外交能力。

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