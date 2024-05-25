李在明：“年金收入替代率44%至45%，可以妥协”……连续两天向尹锡悦施压. May. 25, 2024 07:47. by 姜成辉记者、李相宪记者 yolo@donga.com、dapaper@donga.com. 共同民主党代表李在明24日表示：“共同民主党明确表示，有意在44%和45%之间妥协。”其核心意思是，围绕国民年金改革的最大争议点收入替代率，可以接受国民力量党主张的44%。 李在明当天在该党最高委员会议上表示：“国民力量党议员俞京浚提出的收入替代率44%方案和共同民主党主张的45%方案，两者仅相差1个百分点。”他还提议：“不管是尹锡悦总统和共同民主党代表见面，还是尹总统和朝野政党代表见面，不管用什么方法，都要达成协议。”继前一天之后，李在明连续两天以年金改革这张牌向尹锡悦施压。 据悉，对于李在明提议举行会谈，总统室向共同民主党传达了“国会磋商优先”的立场。共同民主党代表秘书室长千俊镐当天下午在国会召开的记者会上表示：“总统政务首席秘书洪哲镐曾表示，‘在国会讨论结束之前，总统与朝野政党混在一起讨论是不合适的’。朝野政党提议举行会谈，与总统一起整理意见，总统室事实上已经拒绝，对此感到惋惜。”共同民主党相关人士批判称：“（我党）已经表现出了可以接受国民力量党方案的意志，却被总统室一脚踢开。尹总统自己证明了自己没有退休金改革的意志。” 总统室的反应是，“这是在野党想把责任推给总统室的政治攻势”。也就是说，相比尹锡悦与李在明为了年金改革而举行会谈，朝野之间的协议和熟议应该优先。李在明在朝野达成协议之前，就针对尹锡悦提议举行“年金会谈”，总统室内部对此感到不满。总统室高层相关人士反问道：“这只是国会内朝野政党就年金改革问题没有取得进展，怎会是尹总统的责任?” 国民力量党也明确表示不能同意在第21届国会任期内处理年金改革。该党院内代表秋庆镐当天表示：“为了强行召开朝野没有达成协议的全体会议，处理单方面的特检法，甚至把年金改革也用于政治策略。真是糟糕的政治、小伎俩政治。”

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