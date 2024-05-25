27年来的第一次“医大扩招”尘埃落定……多招1509人. May. 25, 2024 07:47. by 李文洙记者、朴京民记者 doorwater@donga.com、mean@donga.com. 韩国政府扩大医科大学入学名额的程序正式结束。医大名额增加是自1998年以后27年来的第一次。因此，全国40所医科大学明年将选拔4567名新生。 韩国大学教育协议会24日下午在首尔中区会议厅鸭跖草举行了大学招录委员会会议，审议并批准了2025学年“大学招录实施计划变更事项”。由此，明年全国40所医大的招生人数将比今年增加1509人，共达4567人。 当天参加审议的又松大学校长吴德成（音）在会后会见记者时表示：“对于各大学根据教育部决定的调整名额计划提交的提案，与会的大学校长、市道教育监、学生家长等全体赞成和同意。在审议过程中没有人反对。”对于大幅扩招导致医大教育质量下降的指责，吴德成划清界限说：“这是国家政策决定的事情，是我们管辖范围之外的事情。” 当天的大学教育协议会审议实际上是医大扩招程序的最后阶段。教育部发言人具妍熙（音）表示：“应该看作是确定了医大扩招。虽然还剩下修改部分大学的校规等程序，但这只不过是副总理兼教育部长李周浩根据上位法决定名额的后续措施。”教育部计划，尽管如此，如果校规没有修改，将通过减少招生人数等行政措施给予不利待遇。 大学教育协议会计划，把审议结果通报给各大学，截止到本月底在相关大学网站上公开招生简章。另外，还决定于30日与教育部一起举行新闻发布会，宣布当天确定的高考录取实行计划变更事项。发表内容包括随时招生和定时招生比率、地区人才选拔比率等。 医大扩招是自1998年济州大学新设医大后27年来的第一次。高龄化导致医生人数不足后，包括2020年在内，政府多次推进医科大学增援，但由于医生们的反对，未能如愿。有人指出，2000年医药分业事态时，反而根据医生们的要求减少了351名名额，加重了医生不足的现象。 医生团体对当天的审议结果表示强烈反对。大韩医师协会相关人士主张：“由于招生名额的急剧扩大，教育质量下降不可避免。现在应该停止扩招，才能防止最坏的情况发生。”但是，在确定扩招时预告“停诊一周”的全国大学教授紧急对策委员会当天撤回了停诊方针，表示“只能像现在这样对重症、急诊患者进行诊疗”，表现出退一步的态度。

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