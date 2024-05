“如果走不动的话,哪怕爬着也要去”,席琳•迪翁决心重返舞台. May. 25, 2024 07:47. by 李智允记者 asap@donga.com. “真的很想念观众。” 患有疑难神经疾病的加拿大歌手席琳•迪翁(56岁•照片)表达了再次回到舞台的决心。她在23日(当地时间)公开的电视纪录片《I am Celine Dion》的预告片中表示:“不会停止。如果走不动的话,哪怕爬着也要去。” 该纪录片将于下月25日在美国亚马逊在线视频服务(OTT)“Prime Video”上公开,讲述了迪翁在2022年被诊断为全身肌肉僵硬的神经疾病“僵人综合征(Stiff-Person Syndrome•SPS)”后与病魔作斗争的经历。迪翁在预告片中回顾了凭借电影《泰坦尼克号》的主题曲《My Heart Will Go On》等备受歌迷喜爱的往昔美好时光,并表示“声音是我人生的指挥者”。 据悉,目前迪翁正在持续接受康复治疗。她上月接受时尚杂志《Vogue France》采访时表示:“每周有5天时间专注于运动和物理治疗等”,“正在学习如何与疾病一起共存。”

