“孩子们的教育也是佛祖之路……寺庙也进到幼儿园里去了”. May. 24, 2024 08:04. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “不是建寺庙，而是建了幼儿园。” 21日，在仁川江华郡法王寺见到的会主启成（音）大师被问到寺院为什么没有大雄殿时，做出了上述回答。法王寺是一座特殊的寺庙，没有像普通寺庙中的大雄殿一样的殿阁，只有幼儿园和托儿所建筑。虽然入口处写着法王寺，但与寺庙相关的设施只有位于幼儿园建筑物3层的法堂。启成大师说：“不是建造寺庙和幼儿园，而是先建造了幼儿园建筑。” 平时喜欢孩子的他为了改善佛教的形象和便于传教等，于1991年在这里设立了大象幼儿园。从包括半地下在内的1层建筑开始，连法堂都没有，之后通过扩建在3层设立了法堂。“虽然起到法堂的作用，但大部分时间都用作孩子们学习跆拳道和玩耍的体育馆。孩子们明朗地玩耍的样子在佛祖看来不是更好吗。哈哈哈。” 他说：“虽然是在宗教设施内建立的幼儿园，但绝对不会强迫宗教信仰，也不会特意去传授。”就像圣诞节给孩子们讲圣诞节的意义和由来、圣诞老人的故事一样，除了在佛诞节给孩子们讲几个小时的意义和由来之外，和普通幼儿园的教育课程一样。相反，学费包括教育费、零食费、教材费等，每月平均只需5万韩元左右，非常低廉。因为不想获得收益，也不需要，通过国家和地方自治团体的支援、施舍等就足够了。 当然也不是没有困难的时间。他说：“初期因为学校和后辈大师们无法提供赞助金，所以好几年都没能参加大学同学会（东国大学僧伽学系）。”因为不仅是施舍，连私房钱也全部投入到了幼儿园。成立初期，由于周围没有合适的住宿设施，甚至为住在远处的教师和职员准备了宿舍。随着这种热情被周围人熟知，越来越多的父母将孩子托付给幼儿园，因此2004年在幼儿园旁边还开设了专门负责婴儿的托儿所（大象托儿所）。随着“照顾得好”、“值得信赖”的口碑传开，江华郡经营困难的附近其他托儿所也委托给了他们，现在甚至连首尔和仁川地区的幼儿园、托儿所的相关人士也前来参观。目前有50多名教师、辅助教师、职员等照顾着3个幼儿园、托儿所的200多名孩子。 30多年后，长大成人的孩子们又把自己的孩子送回来，也有成为幼儿园教师回来的孩子。因此，受低出生率的影响，不仅是江华地区，就连一般城市幼儿园、托儿所也很难招到学生，但是大象幼儿园却只能通过抽签入学，人气非常高。据说，托儿所在1年前排队等候也很难进入。 启成大师说：“看着孩子们开心地玩耍，感到非常幸福”，“像管教好孩子们一样，哪还需走佛祖之路呢？”

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