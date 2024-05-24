李卜铉“部分恢复卖空” VS 龙山：“纯属个人愿望”……政策踩空还要多久. May. 24, 2024 08:00. . 为鼓励对韩国股市进行投资而访问美国纽约的金融监督院院长李卜铉16日提到“6月份部分恢复卖空”，总统室前天对此全面否认。在没有事先与金融委员会等相关部门、总统室进行协调的情况下，李卜铉就做出突如其来的发言，这成为了祸根。就在两天前，总统室就海外直购限制政策引发的混乱正式道歉，一天前还推翻了限制高龄驾驶者资格政策的内容。 恢复始于去年11月的全面禁止卖空，是为了增加外国投资者对韩国股市的投资必须做的事情。卖空是借股票出售，在以后股价下降时低价回购并偿还，获得利润的投资方法。外国机构投资者在投资其他国家时，为了分散风险，会利用卖空。 问题是，今年1月初，尹锡悦总统曾公开表示：“除非完善解决副作用的系统，否则绝对不会放开。”李卜铉发言后，网络社区等出现了个人投资者“议会选举刚刚结束就违反约定”的反对之声，总统室急忙解释说“这是金融监督院院长的个人愿望”“并没有确定恢复时间”。 不断出现的政策失误、部门之间步调不一致，其原因是总统室、政府部门都没有以深远的眼光协调政策的专家、总指挥。在出台政策之前，在内部组建代表反对意见的“红队”，提前将副作用和抗议最小化，在韩国难以期待发达国家的这种政策立案方式。在限制直购方面，国务调整室和相关部门举行了20多次会议，但完全没有想到消费者的反对。 为了防止政策失败时再次发生，彻底重新检查错误发生的原因和过程的工作也没有顺利进行。据悉，美国拜登政府为查明美军从阿富汗撤军时伤亡的原因，在事发后记忆犹新时展开了彻底查清问题的“趁热调查”。韩国政府去年卷入“每周工作69小时争议”、劳动改革在初期阶段搁浅，但政策管理能力不仅没有好转，反而退步。不能继续放任不符合韩国地位的“三流政府”阻碍国民和企业的状况。

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