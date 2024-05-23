重返顶级联赛的裴智桓，击出带领球队实现大逆转的适时安打. May. 23, 2024 07:47. by 黃奎引 kini@donga.com. 进入今年以来首次参加美国职业棒球大联盟（MLB）比赛的裴智桓（25岁•匹兹堡海盗队）在第9局下半局击出适时安打，帮助球队以7比6获胜。 效力于匹兹堡下属的3A球队印第安纳波利斯队的裴智桓在22日与旧金山巨人队的主场比赛之前接到了晋升至MLB的通报。当天，裴智桓作为9号击球手兼中坚手首发出场，以3次有效击球、1支安打、1个四坏球上垒、1打点、2分、1次盗垒的成绩结束了复出战。匹兹堡队经过第10局的延长赛，最终以7比6取得了胜利。 裴智桓重返MLB赛场的安打是在球队以2比6落后的第9局下半局1人出局满垒的情况下取得的。裴智桓将旧金山终结投手卡米洛•多瓦尔投出的时速99英里（约159公里）的下坠球连接为右前安打，召回3垒跑垒员，点燃了追击的火种。之后在第9局下半局2人出局的情况下，在奥尼尔•克鲁斯的适时安打时踏上本垒，将比分扳成6比6平。裴智桓在第5局下半局第2个击球位上，以四坏球上垒踏上1垒后，立即偷走了2垒。此后，在后续击球手的帮助下，将比分追成2比4。 当天击出终结安打的队友尼克•冈萨雷斯表示，“包括在第9局下半局击出适时安打的裴智桓在内，所有选手都尽到了自己的责任，球队才能取得胜利。”冈萨雷斯和裴智桓在本赛季曾一起效力于3A队。 去年在MLB上参加了111场比赛的裴智桓因髋关节受伤，在1A联赛迎来了赛季开幕。转会到印第安纳波利斯队后，他在27场比赛中取得击球率0.367（98次有效击球、36支安打）、4记本垒打、15打点、7次盗垒的成绩后，进入了MLB。击球率0.367是印第安纳波利斯所属的国际联盟全体第一的成绩。

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