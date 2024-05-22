“有2名以上子女的家庭，从8月开始免除南山隧道拥挤通行费”. May. 22, 2024 07:42. by 全慧珍记者 sunrise@donga.com. 从今年8月开始，有2名以上子女的家庭在经过首尔南山隧道时，无需交纳拥挤通行费（道路拥挤收费）。另外，利用文化、体育设施的孕妇可以减免入场费。 首尔市21日表示，公布了包含上述内容的《首尔市拥挤通行费征收条例部分修订条例》等82项条例和2项规则。该条例包括在南山隧道拥挤通行费征收减免对象中追加多子女家庭的内容，预计将从8月21日开始实施。 首尔市还公布了《孕妇礼遇及支援相关条例》，允许使用首尔市文化体育设施的孕妇减免门票等。此外，还公布了为克服难孕症，可以支援韩医治疗费用的条例和为支援因约会暴力而受苦的受害者而新设规定的条例等。 另外，为了保护负责信访业务的公务员，市长还制定了追加实施精神健康、压力管理教育、自杀预防教育等依据。 根据《首尔市动物保护条例部分修订条例》，在动物保护中心被领养到普通家庭之前，还可以得到志愿服务家庭中受到保护的遗弃动物的医疗费支援。

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