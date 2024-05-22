尹锡悦对《蔡上等兵特检法》行使否决权……李在明：“自认是犯人”. May. 22, 2024 07:41. by 全宙荣记者、金俊一记者、姜成辉记者 aimhigh@donga.com、jikim@donga.com、yolo@donga.com. 尹锡悦总统21日对共同民主党主导的国会全体会议通过的《蔡上等兵特检法》行使了再议要求权（否决权）。这是特检法自7日移交政府后，时隔14天、同时也是尹锡悦就任后第十次行使法案否决权。已预告进行场外斗争的在野党28日表示，将召开第21届国会最后一次全体会议，推进重新表决回到国会的特检法。双方陷入了严重的对峙局面。 总统秘书室长郑镇硕当天在龙山总统室新闻发布会上表示，尹锡悦对蔡上等兵特检法行使了否决权，并强调，“特检法不符合宪法精神，破坏了朝野数十年来坚持的三权分立的珍贵宪法惯例。”郑镇硕表示：“在三权分立原则下，调查和上诉是属于政府的权限和功能。其重大例外特检制度只有在政府首脑所属的执政党和在野党达成协议时才能实行。”他还说：“目前警方和公调处的调查仍在继续，现在（共同民主党）不相信公调处的调查，主张实行特检，这是否定自己设立的公调处存在理由的自我矛盾和自我否定。”他还表示：“以事件对国民报告的华而不实的名义，要求进行实时新闻发布会。这将产生允许公布法律禁止的嫌疑事实的错误效果。” 据悉，总统室的立场是，根本没有尹锡悦对查明蔡上等兵死亡原委的海军陆战队事件调查施加外部压力的事实。执政党高层相关人士表示：“这也将通过公调处调查来揭晓。不是说了吗?如果调查有不足之处，总统会先提议进行特检。” 共同民主党代表李在明当天下午在国会大厦前与祖国革新党、进步党等5个在野党一起召开记者会，提高声音说：“（当年还是大选候选人的）尹总统说，拒绝特检的人是犯人。那么尹总统是不是主动坦白了是犯人？”祖国革新党代表曹国表示，第22届国会开院后，将推进包括《蔡上等兵特检法》和《金建希综合特检法》《韩东勋特检法》等3个特检法。共同民主党计划28日举行第21届国会最后一次全体会议，推进重新表决特检法。该党领导层相关人士表示：“即使再表决失败，也会像预告的那样，作为第22届国会1号法案，提议《蔡上等兵特检法》。” 国民力量党院内领导层面对28日的国会全体大会再次表决，正在全力阻止脱离票。安哲秀、刘义东、金雄等3名议员公开表示要投赞成票，如果泛执政圈有17票脱离，《蔡上等兵特检法》有可能获得通过。据悉，院内领导层正在个别接触议员，鼓励他们防止脱离票。

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