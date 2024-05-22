将献身精神和崇高意志承载在太极旗纪念牌中. May. 22, 2024 07:42. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 国家报勋部21日将在首尔市龙山区首尔地方报勋厅举行活动，选定继承独立有功人员和国家有功人员先辈的遗志、献身于国家的“名誉报勋家族”，赠送太极旗纪念牌。主人公是韩东大学教授大卫·林顿（韩国名印大卫）和10名制服工作人员等共11人。纪念牌是在金章形态的太极旗下端刻有功者先辈和后代照片的形态制作的。报勋部解释说，这意味着要永远铭记光荣的献身精神，继承崇高的意志。 林顿的曾祖父威廉·林顿(韩国名印顿·1891-1960）1912年作为美国传教士来到韩国，经历了日帝强占时期和韩国战争，48年间在忠清和湖南地区献身于传教和教育事业。他在1919年赞助了群山万岁运动的准备工作，1936年因拒绝日帝强迫参拜神社而被驱逐出境。韩国政府为了纪念他的独立运动功绩，于2010年追授了建国勋章爱族章。不久前当选国民力量党籍国会议员的印曜翰（美国名：约翰·林顿）也是他的孙子。此外，林顿的祖父休·林顿作为美国海军大尉参加了韩国战争时期的仁川登陆作战。他们的后代林顿于2014年特例加入韩国籍。 在京畿道富川消防署工作的孔炳三（音）消防尉的曾祖父、爱国志士孔七宝（1995年追授总统表彰）于1919年3月因水原乌山市场万岁运动入狱，受到日帝严刑拷打，因后遗症于1939年10月殉国。孔炳三的祖父是参加韩国战争并在战斗中受伤而失去双眼的国家有功人员，父亲也是越南战争参战受伤者。 陆军勤务支援团仪仗大队所属的下士申恩贞的曾祖父和祖父也是护国英雄。曾祖父申禹铉爱国志士（1963年追授建国勋章独立章）在1905年带头参加义兵抗日斗争，祖父是参加越南战争的国家有功人员。 此外，日帝强占时期在满洲培养独立军的新兴武官学校校长李世荣（1963年追授建国勋章独立章）的后人、陆军中尉玄在天和入伍光复军、带头进行抗日斗争的李石麟志士（1990年追授建国勋章爱族章）的孙子、消防校李清洛等人也被选定为“光荣的报勋家族”。

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