习惯性酒后驾驶的车辆必须义务性地安装酒精测试仪. May. 21, 2024 08:33. by 崔东洙记者 firefly@donga.com. 如果在今后5年内被发现酒后驾驶两次以上，必须在车辆上安装酒精测试装置，才能重新获得驾照。从今年7月开始，还将推进公交车或出租车司机如在驾驶过程中观看视频将被处以50万韩元罚款的方案。 国土交通部、行政安全部、警察厅等20日宣布了包含上述内容的《2024年交通事故死亡者减少对策》。据政府透露，去年交通事故死亡人数为2551人，创历史最低纪录。但是，每10万人中的死亡人数为5.6人（以2021年为标准），在经济合作与发展组织38个成员国中仅排在第28位。 政府为了防止经常酒后驾驶者的再次发生，将从今年10月开始实行“有条件的驾照制度”。这是以因酒后驾驶在5年内被查处两次以上的司机为对象，安装“酒后驾驶防止装置”才能发放驾照的制度。通过呼吸测定是否饮酒后，如果感知到饮酒，就不会启动。测量装置和安装费用约为250万韩元。全部由司机负担。据了解，涉及对象约15000-2万人。 此外，还将加强步行者安全管理。以右转事故频繁的地方为中心，右转信号灯将从目前的229台增加到年内400台。还将推进以公交车等50辆大型车辆为对象，安装右转死角地带感知装置的示范事业。在车速较快的道路上，人行道和车辆停止线之间的间隔至少从2米扩大到3米。上学路等儿童移动较多的地方将支援设置人行道、防护栅栏。 为加强对摩托车等二轮车非法运行的管制，还将推进扩大背面车牌规格和字体大小的方案。政府计划最早在年内修改《关于汽车登记号牌等标准的公告》。为提高管制效率，今年将增加200多辆二轮车背面车牌管制装备，达到529辆。为了防止无证外卖骑手的危险驾驶，从今年7月起将实行实时确认是否吊销驾照的驾驶资格确认系统。 同时还将加强货车的安全检查。计划对运行5年等一定时间以上的经营性大型货车定期分解检查可变轴行驶、制动装置，每年在车辆定期检查时得到确认。可变轴是指在卡车后轮上追加设置的轮轴，轮子可以上下移动。国土部相关人士表示：“这是为了防止在行驶过程中轮胎脱落等货车安全事故而采取的对策。计划推进修改《汽车管理法》。” 对于65岁以上的高龄者，还考虑通过驾驶能力评价引进有条件的驾照制度。其方式是，评价驾驶能力，禁止夜间驾驶或高速公路驾驶，或以限速等为运行条件。警察厅相关人士表示：“如果到年底前完成研究劳务，将以劳务为基础，进行收集舆论等进一步讨论。”

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