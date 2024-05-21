“搭载AI大脑”的更聪明的PC蜂拥而至. May. 21, 2024 08:32. by 边钟国记者、洪锡浩记者 bjk@donga.com. 拥有世界第一PC（个人电脑）操作系统（OS）“Windows”的微软（MS）将于21日（当地时间）发表对人工智能（AI）PC的展望。作为“ChatGPT”开发公司OpenAI的主要投资公司，在生成型AI市场上掌握着主导权，因此微软的发表引起了技术业界的关注。从今年年初开始，三星电子和LG电子、惠普、联想、苹果等纷纷进军AI PC市场，业界预测“AI PC将成为拯救需求恢复缓慢的PC市场的‘救世主’”。 19日（当地时间），美国CNBC电视台报道称，微软将在21日至23日举行的本公司开发者大会“Build”上公开AI PC的前景。CNBC表示，微软将公布在Windows中如何利用AI、用AI PC还能做什么等。 此前，微软去年公开了以OpenAI模型为基础的AI模型“Copilot ”。今年3月，推出了将Copilot作为键盘上的基本按钮搭载的PC和笔记本电脑。对此，业界分析认为，将发表比这更进化的技术战略。今年1月，微软首席执行官（CEO）萨蒂亚•纳德拉表示“今年将成为AI成为所有电脑必备功能的元年”，预告了AI电脑市场的战争。 AI PC是指专门用于运算和机器学习等AI作业的PC。特别是最近推出的AI PC标榜即使没有网络也可以使用AI功能的“On-Device”。因此，数据传输问题或个人信息泄露的可能性很小。市场调研机构Canalys预测，今年约有4800万台AI PC出货，到2028年，全体PC出货量的70%左右是AI PC。这是不可抗拒的大势所趋。 对此，信息技术（IT）企业接连推出了AI PC及笔记本电脑。三星电子今年年初推出了首款AI笔记本电脑“Galaxy Book 4”系列。上个月还公开了搭载AI功能的On-Device AI一体型电脑“三星All-In-One Pro”。Galaxy Book4系列上市仅9周，仅在国内就销售了10万台以上。LG电子今年1月也推出了“2024年型LG Gram Pro”。三星和LG都搭载了英特尔的AI芯片“Core Ultra处理器”。 苹果3月公开了搭载自主开发的“M3”芯片的“MacBook Air”。 业界评价认为，虽然其特点是支持相机、听写、翻译、自动完成文本等AI功能，但还不足以视其为AI PC。预计今年年末将公开搭载将焦点放在AI功能的“M4”芯片的MacBook产品。中国联想最近公开了搭载AMD AI处理器的台式电脑“Sync Center系列。惠普和戴尔也公开了AI PC阵容。 但部分人指出，在AI PC上可以运行的AI功能和应用程序（APP）等并不多。也就是说，应该为用户创造更多选择AI PC的理由。一位业内人士表示：“智能手机刚上市时应用程序很少，但随着多种应用程序的开发，智能手机成为了大势所趋。AI PC也应该制作多种应用程序和服务，以吸引用户。具备价格、设计、图像性能等魅力的产品将受到消费者的选择。”

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