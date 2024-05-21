煽动和恐怖行动. May. 21, 2024 08:28. . 雅典的民主政治因自封君主佩西斯特拉托斯的登场而面临危机。佩西斯特拉托斯与其说是无情的暴君，不如说是巧妙的独裁者。发展文明的首要动因是欲望。民主主义的最大优点和存在价值在于，使相互矛盾的多种欲望共存并爆发出来。相反，如果需求和矛盾得不到调解，相互反目成仇、相互威胁，强制性的仲裁论就会受到欢迎。曾是民主主义堡垒的雅典，民主政治的没落和君主专制的出现，其主角就是佩西斯特拉托斯。 佩西斯特拉托斯死后，他的两个儿子继承了权力。哥哥希菲亚斯非常了解大众的需求，而且非常熟练地进行了操作。独裁逐渐稳固。再加上与波斯的战争威胁越来越大，也对君主专制的稳定起到了一定作用。 民主政治支持者感到无能为力的公元前514年，在城市庆典中，哈尔莫迪奥斯和亚里士托盖顿两位青年暗杀了他的弟弟希法尔科斯。有传闻说暗杀的理由是对独裁的惩罚，也有主张称是个人恩怨。无论如何，雅典的民主政治支持者赞扬这一起义，并制作了两个青年的铜像，建在广场上。这座铜像不知什么时候遗失了。现在罗马时代的复制品在那不勒斯博物馆。 斯洛伐克总理罗伯特•菲佐遭枪击。前年日本首相安倍晋三遇刺身亡。不仅如此。世界上正在流行针对无辜者的暴力。战争、新冠病毒、通货膨胀、民粹主义、过度的正义感和过度的愤怒正以盲目的暴力、极端的方法爆发。 政治人士的不负责任、煽动、民粹主义也在越界。所有的人都助长对立和愤怒，对被煽动的人假装自己是宣泄者，享受财富和名誉。恐怖行动不是解决办法。真正的解决方法只有大众觉醒才能出现。

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