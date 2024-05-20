“赛季出局”， 李政厚最终将登上手术台. May. 20, 2024 07:57. by 黃奎引 kini@donga.com. “要想熟悉李政厚（26岁）缺席（球队战力）的事实，还需要一段时间。” 美国职业棒球大联盟（MLB）旧金山巨人队主教练鲍勃•梅尔文在球队公布李政厚“赛季出局”的消息后如此遗憾地表示。旧金山俱乐部表示：“李政厚在洛杉矶（LA）见到了尼尔•埃拉特拉切博士，经他劝说接受了手术方案”，“李政厚将接受左肩关节囊缝合手术。整个2024年结束之前，他将不会出现在球场上。”埃拉特拉切博士是主刀柳贤振（韩华）和大谷翔平（洛杉矶道奇队）等球员的手术的世界级权威人士。 在13日的主场比赛中，在外场防守时左肩与围墙相撞的李政厚通过核磁共振成像（MRI）拍摄，被诊断为受伤部位有“结构性损伤”。据体育专门媒体《Athletic》等媒体报道，球队和李政厚还讨论了通过康复在下半赛季先复出后，在赛季结束后接受手术的方法。但最终双方一致认为，直接上手术台对今后的选手生活更有帮助。 俱乐部总经理法尔汗•扎伊迪表示：“李政厚将在2、3周后接受手术。考虑到李政厚（年轻）的年龄、以前的手术履历等因素，我们认为最好尽快接受手术并致力于恢复”，“我们相信李政厚会完全恢复的。明年他将以更强的面貌回归。”扎伊迪总经理去年亲自拜访了李政厚所属的韩国职业棒球球队Kiwoom的主场首尔高尺天空巨蛋体育场等，是积极引进李政厚的人物。 李政厚表示，“2018年也在同一部位接受了手术，之后一直健康地奔跑。并不算是重大的手术。我将以坚强的精神力恢复健康，重回正轨”，“过去的事情已经无法挽回，我只想着自己该做的事情。虽然今后也会竭尽全力，但如果出现与受伤时相似的情况，将选择更加安全的方案。” 在本赛季即将来临之间，以6年总计1.13亿美元（约1532亿韩元）的条件加盟旧金山队的李政厚在受伤前共参加了37场比赛，留下了击球率0.262（145次有效击球、38支安打）、2记本垒打、8打点、2个盗垒的数据。

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